Tecnologia ChatGPT: 10 coisas que você não sabia que a inteligência artificial pode fazer

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2025

Para quem tem um negócio, as dicas podem otimizar o tempo e o fluxo de trabalho. (Foto: Getty Images)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ChatGPT é uma inteligência artificial generativa da empresa de tecnologia OpenAI. Ele é utilizado por usuários para criar e editar textos, tirar dúvidas, realizar pesquisas e solicitar ajuda com o que tiver a ver com produção de textos e afins.

Além do usual, o programa com IA tem um potencial de produtividade enorme e, com alguns insights inteligentes, é possível fazer muito mais, especialmente para quem tem um negócio — como empresários.

O ChatGPT pode auxiliar o usuário em todas as áreas dos negócios, ao utilizar dez dicas de uso para economizar tempo e dinheiro.

Confira dicas para usar o ChatGPT no seu negócio:

Crie guias de atalhos de teclado

O chat bot pode criar guias de atalhos de teclado personalizados para qualquer software. Compartilhe as ferramentas em seu fluxo de trabalho, Excel, Notion, Photoshop, bem como o que você está tentando fazer, e obtenha uma folha de dicas das mais úteis.

Revise os termos e condições

O ChatGPT pode analisar termos e condições para sinalizar cláusulas preocupantes. Basta colar o texto do documento a ser analisado e solicitar a revisão dos termos. Isso importa ainda mais quando a linguagem do documento é difícil de entender em um primeiro momento.

Crie sua estratégia de SEO

Você pode colar a URL do seu site no chat e solicitar uma otimização no uso de SEO para pesquisa. Explique seus objetivos e receba sugestões de palavras-chave, meta descrições e estruturas de conteúdo.

Escreva procedimentos operacionais padrão

Transforme processos pouco claros em sistemas operacionais claros. Explique o processo de uma tarefa e deixe o ChatGPT transformá-la em guias passo a passo. Peça uma tabela de três colunas mostrando a etapa, os detalhes e o resultado.

Encontre oportunidades de financiamento

Conte ao ChatGPT sobre seu negócio, setor e objetivos e peça para listar subsídios, aceleradores e programas de financiamento como sugestão. Verifique seu negócio em relação aos critérios e comece a solicitar dinheiro.

Identifique padrões no feedback do cliente

Envie os feedbacks dos clientes para a IA e peça para destacar temas recorrentes, objeções comuns e áreas para melhoria. Use esses insights para refinar suas ofertas, melhorar seu atendimento ao cliente e criar mensagens de marketing que ressoem.

Crie descrições de cargos que atraem talentos

Compartilhe os requisitos de cargos em aberto e a cultura da empresa com o ChatGPT para criar descrições abrangentes que façam jus à cultura da empresa. Encontre as pessoas certas mais rápido e tome melhores decisões de contratação.

Transforme dados complexos em visuais simples

Tem relatórios e análises longos para processar? Peça ao ChatGPT para dividir as principais conclusões em tópicos. Crie pitch decks, atualizações de investidores e apresentações que façam muito mais sentido.

