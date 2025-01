Tecnologia WhatsApp permite definir quem pode ver sua chave Pix no aplicativo; saiba como

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Função facilita as transações financeiras entre clientes e empresas. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O WhatsApp começou a liberar um ajuste de privacidade para escolher quais pessoas no app podem ver a sua chave Pix. Seguindo o padrão do mensageiro, é possível liberar a informação para todas as pessoas, para contatos salvos na agenda, para pessoas escolhidas individualmente ou ocultar a chave de todo mundo por lá.

A novidade apareceu na versão Beta do mensageiro para Android e pode ser liberada para mais pessoas nos próximos dias — o plano inicial do WhatsApp era distribuir as chaves Pix no app até o final de janeiro.

Passo a passo

Siga estes passos caso o recurso já esteja disponível no aparelho:

• Abra o WhatsApp;

• Toque no botão de três pontos;

• Selecione “Configurações”;

• Acesse “Privacidade”;

• Toque em “Pix”;

• Escolha uma das opções disponíveis.

Privacidade

A função de privacidade já funciona há algum tempo para a foto de perfil ou Status, garantindo mais controle sobre, por exemplo, quem pode ver o número de CPF ou algum outro dado do usuário.

Essa novidade pode ser bem útil para as empresas, que podem apresentar sua chave Pix ao público, facilitando o pagamento de produtos ou serviços pelos clientes.

Veja como mudar a privacidade na hora de cadastrar uma chave no app:

• Acesse uma conversa individual;

• Toque no ícone de clipe para anexar um arquivo;

• Selecione “Pix”;

• Cadastre a chave;

• Selecione “Configurações de privacidade”;

• Escolha uma das opções.

O WhatsApp oferece quatro alternativas:

• Todos: qualquer número no app pode ver a chave nas conversas, mesmo que não esteja salvo na sua agenda;

• Meus contatos: apenas números salvos na agenda podem ver a chave:

• Meus contatos, exceto: libera para os contatos da agenda, mas você pode excluir alguns nomes da lista;

• Ninguém: nenhum perfil pode ver a chave.

É importante prestar atenção ao ajuste de privacidade da chave Pix, visto que muitas pessoas usam o CPF como dado principal. Como o número é uma informação mais sensível do que o telefone celular ou o e-mail, por exemplo, vale a pena limitar a quantidade de pessoas com acesso ao dado.

Pix no zap

A introdução do Pix também trouxe fim aos pagamentos por cartão de débito dentro do aplicativo para indivíduos. Esta transição sugere que o WhatsApp está investindo em tornar o Pix não só uma ferramenta útil importante, mas também sua principal forma de transação entre usuários comuns.

Os ajustes na privacidade da chave Pix reafirmam o compromisso do WhatsApp em fortalecer a segurança do usuário enquanto expande suas funcionalidades financeiras. Com o avanço das atualizações, usuários podem esperar uma plataforma ainda mais adaptada às necessidades de segurança e praticidade nos pagamentos diários.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/whatsapp-permite-definir-quem-pode-ver-sua-chave-pix-no-aplicativo-saiba-como/

WhatsApp permite definir quem pode ver sua chave Pix no aplicativo; saiba como

2025-01-24