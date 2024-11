Porto Alegre Check-in doméstico retorna ao local original no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, a partir desta quarta

26 de novembro de 2024

O primeiro voo internacional após a reabertura do aeroporto está previsto para 19 de dezembro Foto: Fraport Brasil/Divulgação O primeiro voo internacional após a reabertura do aeroporto está previsto para 19 de dezembro. (Foto: Fraport Brasil/Divulgação) Foto: Fraport Brasil/Divulgação

O check-in doméstico e o despacho de bagagens retornam ao local original no terminal de passageiros do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, a partir desta quarta-feira (27).

Previsto inicialmente para dezembro, o retorno proporcionará melhorias no atendimento dos viajantes, com mais espaço e comodidade, de acordo com a Fraport, concessionária que administra o aeroporto. O melhor acesso direto à área de check-in doméstico é pelos portões 7 e 8, no piso 2.

“A retomada do check-in doméstico ao seu espaço original é mais um passo para a recuperação completa do aeroporto”, disse o diretor de Operações do terminal, Fabricio Cardoso.

Com isso, a área do check-in internacional, utilizada desde julho para o atendimento aos passageiros de voos domésticos, ficará novamente exclusiva para os voos internacionais.

O primeiro voo internacional após a reabertura do aeroporto, que permaneceu mais de cinco meses fechado devido à enchente de maio, será da companhia Copa Airlines no dia 19 de dezembro, conectando Porto Alegre à Cidade do Panamá.

