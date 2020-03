Chefe do Parlamento Europeu se põe em quarentena por coronavírus

O presidente do Parlamento Europeu, o italiano David Sassoli, decidiu exercer seu cargo de casa “por precaução”, depois de passar o fim de semana na Itália, país mais afetado pelo coronavírus na Europa. Decidi, apenas como precaução, exercer minha função de presidente, da minha casa, em Bruxelas, de acordo com os 14 dias indicados no protocolo”, afirmou Sassoli.