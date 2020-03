Notas Mundo Parlamento espanhol suspende atividades durante uma semana

Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

A Câmara de Deputados da Espanha suspendeu, nesta terça-feira (10) as atividades durante uma semana para evitar contágios pelo Covid-19. Um deputado do país, Javier Ortega Smith, do partido de extrema-direta Vox, foi diagnosticado nesta terça (10) com o vírus. Ele foi o primeiro parlamentar infectado da Espanha.

