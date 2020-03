Notas Mundo Putin quer mudar Constituição da Rússia para ficar no poder

Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta terça-feira (10) que apoia um projeto que muda a Constituição do país para permitir que ele concorra a um novo mandato e permaneça no poder. O texto propõe acabar com limites para reeleições. Putin afirmou que é favorável a revisar o número de vezes que um presidente pode se reeleger.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Mundo

Deixe seu comentário