Rio Grande do Sul Chegam a 38.988 os casos fatais de coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 28 de março de 2022

Índice médio de ocupação de UTIs no Estado é de 61,3%. (Foto: EBC)

Balanço publicado nesta segunda-feira (28) pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) acrescentou três mortes à estatística do coronavírus no Rio Grande do Sul, que agora soma 38.988 desfechos fatais da doença. As vítimas uma mulher de 59 anos que residia em Alvorada (Região Metropolitana) e dois idosos de Pelotas (Sul do Estado) – um homem de 88 e uma mulher de 95.

A atualização estatística também menciona 469 novos testes positivos, aproximando de 2,27 milhões os contágios conhecidos desde março de 2020. Isso inclui indivíduos que se infectaram mais de uma vez, em momentos diferentes, embora não haja informações sobre quantas pessoas se enquadram em tal situação.

Levando-se em conta que no domingo não foram relatados óbitos pela doença e desta vez os falecimentos estão bem abaixo do contingente verificado nos últimos dias, a conclusão é de que os dois boletins apresentam números que não refletem a realidade. Trata-se de um problema é comum desde o início da pandemia, há mais de dois anos: a subnotificação estatística de fins de semana e feriados.

Somente uma dentre todas as 497 cidades gaúchas ainda não registra qualquer óbito por covid. É Novo Tiradentes, localizada na Região Norte do Estado e que desde o início da pandemia acumula 409 testes positivos, nenhum dos quais consta no novo relatório epidemiológico.

Outros dados da pandemia

Dentre os registros de contágio conhecidos até agora no Estado, em quase 2,22 milhões (98%) o paciente já se recuperou – vale lembrar que parte desse grupo populacional foi infectado mais de uma vez desde o começo da pandemia.

Outros 11.241 (1%) são considerados casos ativos (em andamento), o que abrange desde os indivíduos assintomáticos em quarentena domiciliar até pacientes graves em hospitais.

A taxa média de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTIs) por adultos estava em 61,3% no início da noite, de acordo com o painel de monitoramento covid.saude.rs.gov.br. Esse índice resulta da proporção de 1.716 pacientes para 2.798 leitos da modalidade.

Já as internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associada à covid chegam a 122.327 (5% do total de testes positivos) desde março de 2020. Esses e outros aspectos estatísticos podem ser conferidos de forma detalhada na plataforma ti.saude.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

