Mundo China inaugura segundo hospital feito para receber pacientes com coronavírus

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2020

Trabalhadores instalaram equipamentos médicos no novo Hospital Leishenshan Foto: Reprodução Trabalhadores instalaram equipamentos médicos no novo Hospital Leishenshan Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O segundo hospital da China feito para tratar pacientes com coronavírus começou a receber pacientes às 20h (horário local, 9h30 em Brasília) deste sábado (08), de acordo com a rede de notícias CGTN.

O Hospital Leishenshan foi construído em uma semana – as obras começaram em 27 de janeiro e foram concluídas no dia 2 de fevereiro, de acordo com a CGTN. A entrega ocorreu em 15 dias, completados neste sábado. Ele fica na cidade de Wuhan, na província de Hubei. A cidade é considerada o epicentro do novo coronavírus.

De acordo com o balanço do governo Chinês divulgado na mídia local neste sábado (8), 723 pessoas morreram com o coronavírus e 34.598 foram diagnosticadas com a doença. Na província de Hubei, houve 81 mortes. Ao menos 2.050 pessoas já se recuperaram do 2019-nCoV na China.

O Wuhan Leishenshan Hospital tem 1,6 mil novos leitos e cobre uma área de 21,9 hectares. Há enfermaria de isolamento, área de exames e acomodações para médicos.

Outro hospital construído em 10 dias

Antes, no dia 3 de fevereiro, outro hospital construído em apenas 10 dias também passou a receber pacientes infectados pelo 2019-nCoV. A estrutura de 25 mil metros quadrados começou a ser construída no dia 23 de janeiro. O canteiro de obras foi ocupado por cem tratores e quatro mil trabalhadores que se revezaram em três turnos de trabalho, de acordo com a agência Xinhua.

Voltar Todas de Mundo

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário