Porto Alegre Chuva forte alaga ruas e avenidas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Há registro de pontos com acúmulo de água nas zonas Norte e Sul e na área central da Capital Foto: EPTC/Twitter Há registro de pontos com acúmulo de água nas zonas norte e sul e na área central da Capital. (Foto: EPTC/Twitter) Foto: EPTC/Twitter

A chuva forte que atinge Porto Alegre desde a noite passada causa transtornos na manhã desta terça-feira (30). Na Zona Norte da Capital, o arroio Sarandi transbordou e alagou a Rua Zeferino Dias e a Avenida Sarandi.

Há registro de vias alagadas em outros pontos da região, como Carneiro da Fontoura, Senhor do Bom Fim e Bernardino Silveira Pastoriza. Diversos semáforos estão desligados.

Já na área central, há acúmulo de água na Avenida João Pessoa, entre a Rua Laurindo e a Avenida Jerônimo de Ornelas. O viaduto Imperatriz Leopoldina tem alagamento sobre a Avenida Loureiro da Silva e também na faixa da direita da Rua Luiz Englert, no bairro Farroupilha. Há ainda excesso de água na entrada e na saída do túnel da Conceição, nos dois sentidos.

Na Zona Sul, há pontos com acúmulos de água desde a Avenida Érico Veríssimo, passando pela Padre Cacique e pela Avenida Guaíba. Em frente à área do antigo bar Timbuka, as duas faixas da via estavam alagadas às 7h, com água cobrindo os pneus dos automóveis, que tinham muita dificuldade em seguir.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre