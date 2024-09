Rio Grande do Sul Chuva retorna ao Rio Grande do Sul com previsão de temporais em algumas regiões

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Uma frente fria vai mudar o tempo no Rio Grande do Sul entre esta quinta-feira (19) e a sexta-feira (20) com aumento de nebulosidade e chuva. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma frente fria vai mudar o tempo no Rio Grande do Sul entre esta quinta-feira (19) e a sexta-feira (20) com aumento de nebulosidade e chuva. A instabilidade já deve afetar parte do Estado nesta quinta, mas em algumas cidades a chuva somente deve chegar nas primeiras horas do feriado de 20 de Setembro e com risco de temporais isolados, segundo a MetSul Meteorologia.

Esta é a época do ano em que aumenta a frequência de temporais no Rio Grande do Sul. Os meses da primavera e do verão tendem a registrar muitos temporais com a atmosfera mais aquecida e, assim, instável. O evento de tempo instável entre esta quinta e a sexta e que terá maior intensidade na sexta-feira na Metade Norte já indica mudança no padrão atmosférico com um incremento na ocorrência de tempestades no Sul do Brasil com a chegada da primavera, que vai ocorrer no domingo às 9h44min.

O tempo nesta quinta começa a mudar da tarde para a noite com a formação de áreas de instabilidade pré-frontais na Metade Oeste e que vão avançar até o final do dia para pontos do Leste gaúcho com pancadas de chuva isoladas e eventuais temporais isolados por conta da temperatura elevada.

O maior momento de instabilidade vai se dar entre a noite desta quinta, a madrugada e a manhã da sexta. Será quando a frente fria vai avançar pelo Rio Grande do Sul com uma faixa de nuvens muito carregadas com raios, chuva que será localmente forte e a probabilidade de temporais isolados.

A frente muda o tempo com chuva no Oeste, Sul e áreas do Centro do estado no final da tarde desta quinta e à noite. Entre a madrugada e a manhã da sexta-feira, o sistema frontal leva chuva para as demais áreas do estado.

Na área de Porto Alegre, embora já não se descarta chuva no final desta quinta-feira, a instabilidade mais forte é prevista para horas da madrugada desta sexta-feira, prosseguindo ao longo do feriado farroupilha com gradual enfraquecimento.

Os dados indicam que deve chover entre 20 mm e 50 mm na maior parte do Rio Grande do Sul, entretanto em pontos localizados a precipitação na atuação deste frente fria pode atingir marcas de 50 mm a 80 mm no estado gaúcho pela análise da MetSul.

A probabilidade de que ocorram temporais isolados na passagem da frente fria é alta. Diferentes pontos podem ter queda de granizo e há risco ainda de vendavais localizados, considerando a rapidez com que a frente vai se deslocar pelo estado. Não se pode afastar o risco de temporal na Grande Porto Alegre, especialmente na madrugada da sexta.

Porto Alegre

A Defesa Civil de Porto Alegre alerta para a possibilidade de chuvas fortes e rajadas de ventos entre 40km/h e 60km/h, a partir das 20h desta quinta-feira até as 21h de sexta-feira. As informações são da Sala de Situação do Estado, que prevê o avanço de uma frente fria com tempestades pelo Rio Grande do Sul.

O acumulado de chuvas pode chegar a 35mm no período do alerta. Há risco de elevação em arroios, com possibilidade de extravasamentos, além de alagamentos pontuais no perímetro urbano.

A Defesa Civil Municipal e a Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae), composta por órgãos governamentais e instituições parceiras, permanecem de prontidão para atendimento à população e possíveis ocorrências.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/chuva-retorna-ao-rio-grande-do-sul-com-previsao-de-temporais-em-algumas-regioes/

Chuva retorna ao Rio Grande do Sul com previsão de temporais em algumas regiões

2024-09-18