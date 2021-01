Geral Chuvas torrenciais dificultam a busca por sobreviventes do terremoto na Indonésia

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2021

O terremoto que atingiu a ilha indonésia de Sulawesi matou pelo menos 77 pessoas. (Foto: Reprodução/Twitter/@mohamme89742570)

As equipes de resgate fizeram o seu melhor neste domingo (17) em meio a chuvas torrenciais para encontrar sobreviventes do terremoto que atingiu a ilha indonésia de Sulawesi, que já matou pelo menos 77 pessoas, de acordo com um novo balanço, e destruiu milhares de casas.

Guindastes e pás elétricas trabalharam nas ruínas de edifícios devastados em Mamuju, a cidade mais atingida pelo terremoto de magnitude 6,2 na madrugada de sexta-feira.

O terremoto espalhou o pânico entre as populações do oeste da ilha, que já foi devastada em 2018 por um violento terremoto seguido de um tsunami que causou 4.300 mortes.

Durante dois dias, dezenas de corpos sem vida foram retirados dos escombros dos edifícios em Mamuju, a capital provincial, de 110.000 habitantes, onde um hospital e um centro comercial desabaram.

Outras vítimas também foram encontradas mais ao sul, depois de um forte tremor na manhã de sábado.

“As chuvas causam dificuldades adicionais porque podem fazer com que alguns prédios danificados desabem completamente, e também pelos tremores secundários”, disse Octavianto, um salva-vidas de 37 anos que, como muitos indonésios, tem apenas um nome.

“Todas as pessoas que encontramos estavam mortas”, disse Octavianto. “Depois de mais de 24 horas, as pessoas soterradas provavelmente estão mortas.”

No total, foram 77 mortes, segundo autoridades. O saldo anterior era 73.

Imagens aéreas da cidade, às margens do Estreito de Macassar, mostram inúmeros edifícios em ruínas, incluindo a sede do governador da província de Sulawesi Ocidental.

Milhares de pessoas que perderam suas casas tiveram que improvisar abrigos com lonas para se abrigar e se proteger das chuvas das monções.

Inundações e erupções

Aviões e navios carregavam equipamentos e suprimentos de emergência, e a Marinha enviou um navio medicalizado para ajudar hospitais sobrecarregados com o fluxo de feridos.

Entre aqueles que tiveram que deixar suas casas, também há pessoas que não querem voltar para suas casas, por medo de tremores secundários ou tsunami, como em 2018.

“É melhor se abrigar caso algo pior aconteça”, disse um morador de Mamuju, Abdul Wahab, abrigado em uma barraca com sua esposa e quatro filhos, incluindo um bebê. “Esperamos que o governo possa nos enviar rapidamente ajuda, alimentos, remédios e leite para as crianças”.

As autoridades, preocupadas com um possível aumento de infecções por Covid-19 nesses campos, anunciaram que tentariam criar grupos de pessoas com base nos riscos.

“A situação na Indonésia é urgente”, alertou a ONG Projeto HOPE. “O covid-19 complica ainda mais a resposta”.

O epicentro do terremoto foi localizado 36 km ao sul de Mamuju, a 18 km de profundidade.

Os deslizamentos de terra que se seguiram ao terremoto e as fortes chuvas impediram o acesso a uma das principais estradas da província. O aeroporto e um hotel também foram danificados, e parte da cidade ficou sem energia.

Do Vaticano, o Papa Francisco expressou sua solidariedade às vítimas e disse que rezasse “pelos mortos, feridos e aqueles que perderam suas casas e empregos”.

Este terremoto não é a única catástrofe natural que atualmente atinge este arquipélago asiático.

Na parte indonésia da vizinha ilha de Bornéu, pelo menos cinco pessoas morreram nas enchentes e dezenas ainda estão desaparecidas, de acordo com a imprensa local. Outras inundações também causaram cinco mortes em Manado, a grande cidade no extremo norte de Sulawesi.

E na província de Java Ocidental, pelo menos 28 pessoas perderam a vida após chuvas fortes.

Na outra ponta desta mesma ilha, o vulcão Semeru entrou em erupção na noite de sábado, expelindo uma coluna de fumaça e cinzas de 4.500 m de altitude. No momento, nenhuma vítima foi registrada.

O arquipélago indonésio está localizado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma área de forte atividade sísmica e erupções vulcânicas. As informações são da agência de notícias AFP.

