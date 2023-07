Brasil Ciclone arranca árvores, interdita estradas e causa prejuízos em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2023

Ventos acima de 120 quilômetros por hora derrubaram árvores e destelharam casas Foto: Defesa Civil/Divulgação Ventos acima de 120 quilômetros por hora derrubaram árvores e destelharam casas. (Foto: Defesa Civil/Divulgação) Foto: Defesa Civil/Divulgação

A passagem do ciclone extratropical por Santa Catarina provocou estragos em várias cidades do Estado na noite de quarta (12) e nesta quinta-feira (13). Casas foram destelhadas, árvores arrancadas e estradas bloqueadas. Moradores contabilizam os prejuízos.

Os principais transtornos são registrados em cidades do Oeste, da Serra, do Vale do Itajaí e do Norte do Estado. Bom Jardim da Serra registrou rajadas de vento acima de 120 quilômetros por hora na manhã desta quinta, de acordo com a Defesa Civil catarinense. Em Urupema, os ventos passaram de 100 quilômetros por hora.

Em Chapecó, uma árvore caiu sobre um carro. O motorista não se feriu. Outras árvores atingiram cabos de luz, casas e bloquearam ruas. A Defesa Civil distribuiu lonas aos moradores que tiveram residências destelhadas.

Em Xanxerê, houve destelhamento e queda de árvores. Em Faxinal dos Guedes, uma placa metálica caiu sobre uma rua e atingiu a fiação elétrica. Em Meleiro, uma ponte foi interditada por conta da água sobre a pista.

https://www.osul.com.br/ciclone-arranca-arvores-interdita-estradas-e-causa-prejuizos-em-santa-catarina/

2023-07-13