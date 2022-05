Rio Grande do Sul Ciclone extratropical atinge o Rio Grande do Sul nesta semana

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2022

Fortes chuvas e ventos provocarão alagamentos e queda de árvores em todo o RS

Um ciclone extratropical atingirá o Rio Grande do Sul e Santa Catarina nesta semana, provocando fortes chuvas, raios e ventos de até 100 quilômetros por hora.

No RS, o fenômeno, que afetará todo o Estado, será mais intenso no litoral e na Serra. As populações gaúcha e catarinense devem ficar atentas para a queda de árvores, alagamentos em centros urbanos, deslizamentos de terra, interrupção do fornecimento de energia elétrica e destelhamento de residências.

Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, o ciclone extratropical se formará entre a Região Sul do Brasil e o Paraguai. Tecnicamente, esse sistema começa a se organizar na noite desta segunda-feira (09), mas ele estará formado sobre áreas do RS e de Santa Catarina nesta terça-feira (02). Na quarta-feira (04), o ciclone se intensifica enquanto se desloca para o litoral, na divisa entre os dois Estados.

Somente na sexta-feira (06), o fenômeno se afastará para alto-mar, causando fortes ondas. Após o afastamento do ciclone extratropical, o ar frio de origem polar vai se espalhar sobre a Região Sul do Brasil, causando uma acentuada queda nas temperaturas.

Porto Alegre

Na Capital, a previsão do tempo para esta segunda é de sol com muitas nuvens, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Os termômetros marcam entre 15°C e 18°C. Nesta terça e quarta, a chuva predominará, com mínimas de 16°C e 17°C e máximas de 18°C e 19°C, respectivamente.

