Mundo Cinco notícias que sacudiram as criptomoedas na semana que passou

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2022

Em uma semana, Terra (LUNA) derreteu, chegando a valer uma fração de centavo. (Foto: Reprodução)

Na última semana, alguns dos acontecimentos no mundo das criptomoedas ganharam maior destaque entre os usuários e entusiastas desse mercado.

Confira abaixo as cinco notícias mais lidas que sacudiram o mercado das criptomoedas.

5. Metaverso – O termo “metaverso” surgiu pela primeira vez no livro Snow Crash, de Neal Stephenson, publicado em 1992. A definição atual designa um mundo em realidade virtual 3D, que tido como uma evolução mais física da internet.

Após ficar “adormecida” por uns anos desde sua menção no livro de Stephenson, a palavra retornou com força em 2021, depois que o Facebook anunciou sua mudança de nome para Meta, em uma tentativa de aproximar a empresa ao desenvolvimento de um mundo virtual próprio.

4. Rede Terra anuncia medidas de emergência para salvar LUNA e stablecoin UST – Terraform Labs, empresa por trás do desenvolvimento da rede Terra (LUNA), publicou medidas de emergência adicionais na quinta-feira (12) para ajudar a recuperar o lastro da stablecoin TerraUSD (UST) e o preço do token de governança e staking, LUNA.

A empresa anunciou três medidas adicionais. Uma delas é a queima do restante de UST no pool da comunidade, que, atualmente, é de mais de 1 bilhão de UST, que valem cerca de US$ 590 milhões com a cotação atual.

3. Terra (LUNA) pode até despencar, mas muitos não poderão sacar a criptomoeda por semanas – Depois de a stablecoin TerraUSD (UST) ter perdido seu lastro em dólar nesta semana, muitos investidores relataram não conseguir vender Terra (LUNA), o token de governança e staking da rede de mesmo nome.

Estão presos à criptomoeda aqueles que têm tokens LUNA e decidiram fazer o staking dele. Esses detentores estão vendo o valor de seus tokens derreter e não podem fazer nada quanto a isso.

2. Binance anuncia deslistagem de LUNA – Após, a corretora cripto Binance anunciar nesta quinta-feira (12) que não irá mais negociar contratos futuros de LUNA com USDT, o volume de negociação do par LUNA/USD na corretora Crypto.com ultrapassou a Binance em volume de negociação. O total negociado na corretora chega ser acima de US$ 2 milhões.

Dados do Coingecko mostram que o volume negociado pela Binance era de 48,82% do total, e atualmente o volume na Crypto.com chega aos 0,02%.

1. É improvável que rede se recupere – A Anchor (ANC), maior plataforma de empréstimos descentralizados da rede Terra, derreteu seu Valor Total Travado, ou TVL na sigla em inglês, em mais de 60% em uma semana após a stablecoin da rede Terra (LUNA) perder seu lastro, e precisar vender a reserva de bitcoin (BTC) para manter o colateral.

Até a semana passada, o protocolo continha um TVL, desde o dia de ontem, de cerca de U$ 20 bilhões, e hoje esse número diminuiu para U$ 2,52 bilhões.

