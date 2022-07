Política Ciro muda tom contra Lula e diz que ex-presidente é “boa pessoa”

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2022

Em discurso para plateia formada por acadêmicos, ex-ministro diz que petista foi o "maior líder popular da história do Brasil". Foto: Reprodução

Em uma mudança em relação ao tom que tem adotado para falar do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, deixou de lado seus habituais ataques ao petista, de quem foi ministro, e o tratou como “maior líder popular da história do Brasil” ao discursar para uma plateia formada por acadêmicos em Brasília, nesta sexta-feira (29).

O pedetista afirmou que Lula é “boa pessoa” e que “andou com ele a vida inteira”. A declaração contrasta com o que Ciro havia afirmado dois dias atrás, quando disse não ver caminho para apoiar o ex-presidente, nem mesmo em um eventual segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL). Pouco depois, porém, questionado por jornalistas sobre os elogios ao adversário, voltou a associá-lo à corrupção.

Ciro discursou na reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e, como costuma fazer, criticou o modelo político-econômico dos governos passados, desde o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) a Bolsonaro. Ele alega que as políticas públicas adotadas por essas gestões resultaram na crise econômica atual. No entanto, na fala de hoje, afirmou que queria “discutir modelos, não pessoas”.

“Isso é um debate conceitual. Nós não vamos dizer que o Ciro atacou o Lula na reunião do SBPC. Eu cansei de dizer que são boas pessoas, eu andei com eles o tempo todo. Eu estou atacando ideias, políticas, equívocos grosseiros”, disse Ciro.

Em outro momento do evento, o pedetista criticou a aliança dos presidentes com o Centrão. Essa também é outra crítica que Ciro costuma fazer. Desta vez, porém, manteve o tom moderado e, ao falar sobre a prisão de Lula no âmbito da operação Lava-Jato, chamou o ex-presidente de “maior líder popular da história do Brasil”.

“Vem o Lula e vai para a cadeia. O maior líder popular da história do Brasil vai para cadeia. E ninguém quebrou uma vidraça, porque as pessoas viram o que estava acontecendo e se sentiram traídas. Eu me senti traído”, disse Ciro.

A mudança de postura em relação ao ex-presidente contrasta com as declarações que Ciro vem dando ao longo de toda a pré-campanha. Há dois dias, em sabatina por uma rede de TV, o pedetista afirmou que não vê caminhos para apoiar Lula em eventual segundo turno e chamou o petista e seus aliados de corruptos.

A nova postura do pedetista, porém, não durou muito. Logo após o discurso no evento, Ciro voltou a elevar o tom contra Lula em entrevista a jornalistas.

“Que ele é uma boa pessoa? Eu não tenho a menor dúvida. O Bolsonaro não é uma boa pessoa. Agora, Lula se corrompeu mesmo. Lula é um grande corrupto e um grande corruptor da vida brasileira. O grande responsável pela tragédia que o País está vivenciando é o Lula”, disse.

