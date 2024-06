Rio Grande do Sul Clair Kuhn assumirá o comando da Secretaria da Agricultura e Pecuária do RS

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2024

Novo titular da pasta já foi prefeito de Quinze de Novembro e deputado estadual. (Foto: Arquivo/AL-RS)

O governador Eduardo Leite informou nessa quarta-feira (19) que o ex-deputado estadual Clair Kuhn assumirá a Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) do Rio Grande do Sul. A data da posse não foi informada. O cargo era exercido interinamente por Márcio Madalena, que permanece como adjunto da pasta.

“Darei sequência ao trabalho que vinha sendo desempenhado pelo então titular, Giovani Feltes”, declarou ao ser anunciado para a nova missão. “Trabalharemos nessa direção e também com muita atenção à Expointer deste ano.”

Nascido e criado em Ibirubá (Noroeste gaúcho), Clair Kuhn é filho de produtores rurais. Tem 54 anos e já foi prefeito, vice-prefeito e vereador no município de Quinze de Novembro (na mesma região), além de deputado estadual. Também presidiu a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e integrou equipe do Ministério da Cidadania.

Giovani Feltes deixou o comando da Seapi no dia 5 de junho para se dedicar à campanha eleitoral deste ano. Ele concorrerá à prefeitura de Campo Bom (Vale do Sinos) pelo MDB.

Expointer

Conforme mencionado por Kuhn, a Expointer – que chegará neste ano à sua 47ª edição – é um dos focos da Secretaria para o próximo semestre. A maior feira a céu aberto do agronegócio na América Latina teve garantido recentemente pelo governo do Estado o seu período de realização previsto originalmente: 24 de agosto a 1º de setembro.

A viabilidade do evento chegou a ser alvo de dúvidas, devido à inundação do Parque de Exposições de Esteio (Região Metropolitana de Porto Alegre) pelas enchentes de maio passado. Em visita ao local no dia 14 de junho, porém, o governador Eduardo Leite confirmou a manutenção do cronograma.

Essa decisão foi tomada em conjunto com a Seapi, Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e Subsecretaria do Parque, com base em avaliação técnica das condições do espaço. O local receberá uma série de obras ao longo das próximas semanas, mediante investimento de aproximadamente R$ 6 milhões.

Na lista de intervenções constam reparos no piso dos pavilhões, calçamento de vias, reforma de telhados e calhas, bem como melhorias das redes hidráulica e elétrica. Também estão previstos serviços de limpeza e higienização de áreas comuns. A realização da feira é considerada importante como medida de apoio à retomada econômica do setor.

A Expointer é realizada pela Seapi em parceria com entidades copromotoras: Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag), Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raças (Febrac), Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers), Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul (Ocergs) e prefeitura de Esteio.

(Marcello Campos)

2024-06-19