Por Redação O Sul | 17 de julho de 2024

Diretor-presidente do Grupo Masal SA, Claudio Bier, 81 anos, ocupa uma das vice-presidências da Fiergs. (Foto: Edivan Rosa)

O industrial Claudio Bier toma posse na presidência do Sistema Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul) nesta quinta-feira (18), em cerimônia no Centro de Exposições da entidade, às 19h, em Porto Alegre. Junto com Bier assumem também as diretorias da Federação e do Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs/Ciergs) para a gestão 2024/2027.

Diretor-presidente do Grupo Masal SA, Claudio Bier, 81 anos, ocupa uma das vice-presidências da Fiergs e exerce mandato como presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers). Nascido em Santo Antônio da Patrulha, antes de adquirir a Masal, em 1983, atuou nos ramos dos transportes e extração de madeiras. Após conseguir recuperar financeiramente a Masal, Bier abriu um complexo industrial da empresa em Farroupilha e expandiu as atividades comerciais para a China, Turquia e países da América Latina. Em 2001, adquiriu a Fundição Jacuí, de Cachoeira do Sul. Entrou para o ramo da navegação em 2018, quando comprou em Taquari o Estaleiro Colorado.

Ao presidir a Fiergs/Ciergs, o industrial também passará a administrar o Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) e o Instituto Euvaldo Lodi do Rio Grande do Sul (IEL-RS).

Veja abaixo a composição da diretoria da Fiergs – Gestão 2024/2027:

– Presidente: Claudio Affonso Amoretti Bier;

– Vice-presidentes: André Bier Gerdau Johannpeter, Arildo Bennech Oliveira, Claudio Teitelbaum, Clovis Tramontina, Maristela Cusin Longhi, Ubiratã Rezler;

– Diretores: Airton Capoani, Alexandre de Andrade Isoppo, Argileu de Souza Barboza, Betuel Brun Sauer, Carlos Weinschenck de Faria, Carolina Luisa Rossato, Cesar Augusto Carlotto, Claudino João José Simon, Cristiano Basso, Delorges Antônio Horta Duarte, Eduardo Rodrigues de Freitas Machado, Enio Garcia, Ervino Ivo Renner, Flávia Regina Matzenbacher, Gilberto Pedrucci, Giuliano Fornazier, Guilherme Portella dos Santos, Hernane Kaminski Cauduro, Irineu Boff, Iro Schünke, Jairo Luis Valandro, Juarez José Piva, Leo Clóvis Fabris, Leonardo Souza De Zorzi, Luiz Felipe Schiavon, Luis Felipe Walter, Maria Ines Menegotto de Campos, Nerison Antonio Paveglio, Paulo Fernando Rosa Paim, Rafael Gustavo Araujo Ribeiro, Rafael Sacchi, Roberto Rene Machemer, Rodrigo Cesar Koebe Weissheimer, Rogério Klebanowski Milagre, Samir Frazzon Samara, Torquato Ribeiro Pontes Netto e Walter Rudi Christmann;

– Conselho Fiscal: Roque Noschang, Rodrigo Holler Petry e Airton Zoch Viñas (titulares), Gilberto Luiz Bortoluzzi, Valterez Ferreira da Silva e Carlos Lazzari (suplentes);

– Delegados-representantes junto à CNI: Claudio Affonso Amoretti Bier e Gilberto Porcello Petry (titulares), Daniel Raul Randon e José Antonio Fernandes Martins (suplentes).

2024-07-17