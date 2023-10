Rio Grande do Sul Clínica geriátrica clandestina é fechada na cidade de Taquara. Idosos sofriam maus-tratos e dividiam espaço com porcos e galinhas

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2023

Os dez pacientes do estabelecimento estavam desidratados e desnutridos. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Em cumprimento de ordem judicial, a Delegacia de Polícia da cidade de Taquara (Vale do Paranhana) fechou um residencial geriátrico que funcionava de forma clandestina e sob condições precárias na zona rural. Os dez idosos mantidos no estabelecimento estavam desidratados, desnutridos e acomodados em espaços insalubres, em convívio com porcos e galinhas.

O estabelecimento de longa permanência funcionava sem alvará em uma localidade conhecia como Santa Cruz da Concórdia. De acordo com o delegado Valeriano Garcia Neto, as condições de higiene eram péssimas. Também há relatos de tortura, cárcere privado, retenção de documentos, crimes contra a dignidade sexual e até ocultação de cadáver.

A Polícia Civil informou que os responsáveis já estão identificados. Na noite dessa terça-feira (3), ao menos dois pedidos de prisão preventiva já haviam sido encaminhados à Justiça.

O grupo de resgatados inclui dois indivíduos com paraplegia. Eles foram conduzidos de ambulância até um hospital para avaliação médica e depois encaminhados a outro residencial para a terceira idade no mesmo município.

Resultado de denúncia anônima, a ação foi realizada no âmbito da “Operação Virtude” – ofensiva nacional desencadeada pelo Ministério da Justiça para proteção de idosos – e contou com o apoio da Assistência Social e Vigilância Sanitária de Taquara.

Viamão

O caso é similar a uma situação flagrada três meses antes em uma clínica que abrigava cinco velhinhos em condições degradantes na área central de Viamão (Região Metropolitana de Porto Alegre). Presa em flagrante, a dupla de proprietários já havia sido autuada por manter outro estabelecimento em situação irregular, sob outro número de pessoa jurídica e recorrendo a “laranjas”.

Além de serem amarrados a camas e cadeiras de uma casa alugada em condomínio, os idosos recebiam remédios sem receita médica ou acompanhamento de profissionais de saúde. Eles também tinham seus nomes utilizados em compras de veículos, por meio do uso de procurações suspeitas.

Os fatos eram investigados desde dezembro do ano passado, depois que familiares das vítimas procuraram as autoridades e registraram ocorrência na Polícia Civil. Ambos os envolvidos possuíam antecedentes criminais por práticas semelhantes.

Esteio

Também na Região Metropolitana, a cidade de Esteio teve um residencial geriátrico fechado no final de março, após fiscalização motivada por denúncias contra nove casas do gênero no município.

Em um dos locais vistoriados por agentes da Vigilância Sanitária e Polícia Civil, os mesmos problemas constatados nas duas situações anteriormente citadas: ausência do alvará de funcionamento, falta de higiene, maus-tratos e outras práticas desumanas. Os sete internos acabaram conduzidos de volta às suas famílias.

(Marcello Campos)

