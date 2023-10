Porto Alegre Governador Eduardo Leite recebe título de Cidadão de Porto Alegre da Câmara de Vereadores

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Leite disse que a cerimônia causou especial emoção a ele. Foto: Leonardo Lopes/CMPA Leite disse que a cerimônia causou especial emoção a ele. (Foto: Leonardo Lopes/CMPA) Foto: Leonardo Lopes/CMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Câmara Municipal de Porto Alegre entregou nesta terça-feira (3) o título de Cidadão e a Comenda Porto do Sol ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. As distinções foram propostas, respectivamente, pelo vereador Gilson Padeiro (PSDB) e pela vereadora Cláudia Araújo (PSD). A Sessão Solene, realizada no Plenário Otávio Rocha, foi conduzida pelo presidente da Casa, vereador Hamilton Sossmeier (PTB).

“Eduardo Leite não recebe estas homenagens por acaso, pois, mesmo jovem, já possui grande experiência política”, afirmou Cláudia Araújo. Gilson Padeiro disse que “Leite é exemplo de determinação e sua história é inspiração para todos nós”. O proponente também destacou a capacidade de gestão do homenageado. “Demonstrou resiliência e capacidade de liderança em tempos difíceis, como na pandemia e, agora, nas enchentes que atingiram o Estado.”

Leite disse que esta noite causou especial emoção a ele, porque o fez lembrar as tantas vezes que esteve na Câmara como militante partidário, em convenções, encontros e debates. “Como diz a música de Fogaça, Porto Alegre é demais. É demais porque é intensa, apaixonante, hospitaleira e carinhosa. E agora foi longe demais com tanta generosidade ao me conceder este título.” O homenageado acrescentou que a cerimônia desta noite é um momento de carinho e afeto em meio a tempos tão amargos e de tanto ódio sobre a atividade política. “Já me exibia mundo afora dizendo que era gaúcho. Agora posso me exibir também dizendo que sou porto-alegrense. E como diz a letra de uma outra música, esta dos meus conterrâneos Kleiton e Kledir: ‘Quando eu ando assim, meio down, vou pra Porto e, bah, tri legal’.”

História

Eduardo Leite nasceu em 10 de março de 1985, em Pelotas. É formado em Direito pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Ingressou na política aos 16 anos, quando se filiou ao PSDB. Aos 23, foi eleito vereador em Pelotas. Em 2012, aos 27 anos, foi eleito prefeito de sua cidade natal, com 110.823 votos. Leite encerrou o mandato com mais de 60% de aprovação entre os eleitores de Pelotas.

Em agosto de 2018 se lançou candidato ao Palácio Piratini. Foi eleito governador do Estado após o segundo turno, com mais de 3 milhões de votos (53,62%). Em Pelotas, seu berço eleitoral, conquistou 90,3% dos votos. Aos 33 anos, transformou-se no governador eleito mais jovem do Brasil e da história do Rio Grande do Sul. Em 2022, Leite foi eleito governador novamente, após disputa de segundo turno, alcançando 57,12% dos votos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/governador-eduardo-leite-recebe-titulo-de-cidadao-e-comenda-porto-do-sol-da-camara-de-vereadores-de-porto-alegre/

Governador Eduardo Leite recebe título de Cidadão de Porto Alegre da Câmara de Vereadores

2023-10-03