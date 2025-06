Esporte Clubes brasileiros terminam segunda rodada do Mundial na liderança de seus grupos

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2025

Já o Botafogo tem situação encaminhada. A vitória histórica contra o PSG deu ao Glorioso totais condições de sobreviver ao "grupo da morte", e como líder. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Brasil apresenta um desempenho além do esperado nas duas rodadas iniciais da Mundial de Clubes da Fifa. Até o momento, os quatro representantes do país – Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras – lideram suas chaves na competição.

Os números do Brasil no torneio disputado nos Estados Unidos também chamam a atenção. Os clubes brasileiros disputaram 8 partidas, venceram 6 e empataram 2. Nenhum deles perdeu. O aproveitamento é de 83,3% na competição.

Com a vitória por 4 a 2 do Fluminense sobre o Ulsan HD, os clubes brasileiros seguem invictos no Mundial de Clubes e deram um passo importantíssimo, visando o mata-mata do torneio. Faltando uma rodada para o fim da fase de grupos, todos são líderes de suas respectivas chaves.

No Grupo A, com quatro pontos, o Palmeiras está em primeiro e pode confirmar vaga para as oitavas de final contra o Inter Miami na segunda-feira (23). Um empate contra a equipe de Messi já garante o Verdão na próxima fase.

Já o Botafogo tem situação encaminhada. A vitória histórica contra o PSG deu ao Glorioso totais condições de sobreviver ao “grupo da morte”, e como líder. Para isso, é necessário vencer ou empatar com o Atlético de Madrid.

Único brasileiro já classificado, o Flamengo garantiu o primeiro lugar da chave D e apenas cumprirá tabela contra o eliminado Los Angeles FC na terça-feira (24).

O Fluminense, por sua vez, precisa garantir uma vitória ou um empate contra o Mamelodi Sundows, e torcer para um tropeço do Borussia Dortmund contra o Ulsan HD, para se classificar na liderança do Grupo F.

Veja os possíveis adversários dos times brasileiros nas oitavas do Mundial

Agora, os clubes começam a projetar os possíveis confrontos nas oitavas de final do torneio. No Grupo A, o Verdão soma quatro pontos, mesma pontuação do Inter Miami, mas lidera pelo saldo de gols. Al Ahly e Porto têm apenas um ponto cada.

Um empate entre brasileiros e norte-americanos, na segunda-feira (23), às 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, garante os dois classificados, com o Verdão em primeiro lugar.

A chave do Palmeiras cruza com o Grupo B, liderado pelo Botafogo, que soma seis pontos após duas vitórias. Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid têm três pontos cada. O time carioca precisa de um empate contra os espanhóis, também na segunda-feira, às 16h, para confirmar a liderança.

Em caso de derrota por três ou mais gols e vitória do PSG sobre o Seattle Sounders, o Botafogo poderá ser eliminado.

Possibilidade de confronto brasileiro

Dessa forma, existe a possibilidade de um duelo entre brasileiros nas oitavas: se um dos dois (Palmeiras ou Botafogo) terminar em primeiro lugar e o outro em segundo. No cenário atual, o Palmeiras enfrentaria o PSG, enquanto o Botafogo mediria forças com o Inter Miami.

Flamengo já garantido

No Grupo D, o Flamengo já garantiu a classificação e a liderança da chave. Com seis pontos, o time superou Chelsea e Espérance nos critérios de desempate. A equipe de Filipe Luís agora aguarda o adversário nas oitavas, que sairá do Grupo C.

No momento, o Benfica é o mais cotado, mas Bayern de Munique e Boca Juniors ainda podem terminar na segunda colocação.

Situação do Fluminense

O Fluminense também lidera sua chave, o Grupo F, com quatro pontos. O Borussia Dortmund tem a mesma pontuação, mas desvantagem no saldo de gols. O Mamelodi Sundowns, com três, será o adversário tricolor na quarta-feira (24), às 16h, também no Hard Rock Stadium.

Um empate classifica o time carioca. Em caso de derrota, o Fluminense ainda pode avançar, desde que o Borussia perca para o eliminado Ulsan HD.

Se confirmar a vaga, o Fluminense enfrentará um adversário do Grupo E, que tem Inter de Milão, River Plate e Monterrey como postulantes. No momento, os italianos aparecem como possíveis oponentes.

Próximos jogos dos brasileiros na fase de grupos

Botafogo x Atlético de Madrid – segunda-feira (23), às 16h (de Brasília), no Rose Bowl Stadium

Palmeiras x Inter Miami – segunda-feira (23), às 22h, no Hard Rock Stadium

Flamengo x Los Angeles FC – terça-feira (24), às 22h, no Camping World Stadium

Fluminense x Mamelodi Sundowns – quarta-feira (25), às 16h, no Hard Rock Stadium.

