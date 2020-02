Notas Brasil Cobrança de contas atrasadas a novos inquilinos

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2020

A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou em segunda discussão, na terça-feira (dia 19), o projeto de lei que proíbe as empresas concessionárias de serviços públicos — como luz, água e telefone — de cobrar de novos inquilinos o pagamento de contas atrasadas deixadas por antigos moradores, para fazer o religamento dos serviços no imóvel.

