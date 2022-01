Saúde Colesterol: veja os melhores alimentos para limpar suas veias e artérias

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Existem alimentos que limpam as artérias e as veias e podem nos ajudar a prevenir um grande número de doenças. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Há muito tempo a alimentação tem um papel fundamental na nossa saúde, tanto no sentido positivo como negativo. Existem certos alimentos que, com o tempo, podem obstruir nossas artérias e causar problemas de circulação sanguínea e doenças cardiovasculares, que podem levar até à morte. Por outro lado, existem alimentos que permitem limpar as artérias e as veias e, se nós os incluirmos na nossa alimentação diária, podem nos ajudar a prevenir um grande número de doenças.

De acordo com alguns estudos, a arteriosclerose é uma das doenças que causam maior número de mortes cada ano no planeta. Esta doença é um problema muito complexo que atinge domínios como o sistema imunitário, as infecções, as incompatibilidades, entre outros. Mas além da arteriosclerose, desde que as artérias e as veias são obstruídas, a pressão alta e doenças do coração podem igualmente acontecer.

Romã

Está cientificamente provado que o suco da romã possui um teor em antioxidantes muito mais elevado que os outros sucos como as amoras, cranberries e laranja. Graças a esta propriedade, o suco de romã se mostra muito eficaz no tratamento dos problemas arteriais conhecidos com o nome de arteriosclerose, de acordo com um estudo recente realizado em ratos.

Alho

Este é o alimento número um se você quiser limpar suas artérias e que possui igualmente propriedades antioxidantes muito possantes que têm a capacidade de combater os radicais livres do nosso corpo. Além do mais, ele nos ajuda a diminuir os níveis do colesterol ruim e a aumentar os níveis do bom colesterol. Estes benefícios melhoram o fluxo sanguíneo e ajudam a combater a pressão alta.

Azeite de oliva

O azeite extra virgem tem muitas propriedades boas para nossa saúde, principalmente para prevenir as doenças do coração. Este alimento é uma gordura monoinsaturada, que tem um mínimo de possibilidades de se oxidar, o que evita que o colesterol oxidado se cole nas paredes das artérias e das veias.

Aveia

Este alimento é principalmente recomendado para começar o dia, pois ele estimula sua digestão e lhe dá energia para todo o dia. Entre os benefícios do consumo da aveia, distinguimos a capacidade de reduzir o colesterol que se fixa nas paredes das artérias, evitando assim o desenvolvimento da arteriosclerose e problemas do coração.

Cúrcuma

O princípio ativo da cúrcuma se chama curcumina e se revela um excelente protetor cardíaco. Os estudos demonstraram que, graças a isto, a cúrcuma pode evitar problemas causados em nossa saúde pela obstrução das artérias.

Espinafre

Este legume verde é extremamente rico em vitamina A e C que, de acordo com certos estudos, podem prevenir a oxidação do colesterol e o aparecimento de doenças como a arteriosclerose.

Frutas secas

As frutas secas são excelentes aliados para evitar a obstrução das artérias e estimular os ácidos graxos ômega 3, que são duas chaves para nossa saúde arterial. Entre as frutas secas recomendadas citamos as avelãs, as amêndoas, as nozes de pecan e os amendoins.

Maçãs

As maçãs possuem uma substância chamada pectina cuja principal ação é de fundir o colesterol para facilitar sua expulsão. Este efeito é demonstrado por Liz Applegate, membro da faculdade e diretora de nutrição do esporte na Universidade da Califórnia em Davis. Além do mais, as maçãs contêm flavonoides que permitem reduzir até 50% o risco de ter algum problema cardíaco.

Tomates

Os tomates são uma fonte significativa de licopeno, um antioxidante que evita que os colesterois ruins se fixem nas paredes das artérias. De acordo com certos estudos, o consumo quotidiano de tomates reduz significativamente o risco de formação de placas nas artérias.

Peixes em geral

O peixe gorduroso é uma fonte rica de ácidos graxos ômega 3, que são as “gorduras boas” das quais o nosso organismo precisa para funcionar em boas condições e para desentupir as artérias. Entre os diferentes peixes, os mais recomendados são o salmão, a cavalinha, o atum, a truta, o harenque e as sardinhas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde