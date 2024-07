Porto Alegre Colisão entre dois ônibus e caminhonete deixa 17 feridos em Porto Alegre

Até o início da tarde, todas as vítimas haviam sido resgatadas Foto: PRF/Divulgação

Uma colisão envolvendo dois ônibus e uma caminhonete deixou 17 pessoas feridas, no KM 94 da BR-290, a Freeway, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O acidente aconteceu no final da manhã desta terça-feira (16).

Um dos ônibus estava vazio. Todos os feridos estavam no interior do ônibus que estava atrás no acidente e transportava 18 pessoas. Nenhum ocupante da caminhonete se feriu. Os feridos foram encaminhados aos hospitais Cristo Redentor, Santa Casa e Pronto Socorro. Duas pessoas estão internadas em estado grave.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), entre os feridos estão 11 passageiros e o motorista. O coletivo onde estavam os passageiros afetados fazia a linha de Passo Fundo a Porto Alegre.

Até o início da tarde, todas as vítimas haviam sido resgatadas. Um helicóptero chegou a ser utilizado no resgate. Uma faixa da rodovia foi liberada elos agentes. O caso será apresentado à Polícia Civil, que deve apurar as causas e a dinâmica do acidente.

