Por Redação O Sul | 13 de julho de 2020

O objetivo da pesquisa é analisar os dados individuais de cada participante acerca dos hábitos de vida adotados desde o início da pandemia. Foto: Alex Rocha/PMPA O objetivo da pesquisa é analisar os dados individuais de cada participante acerca dos hábitos de vida adotados desde o início da pandemia. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Nesta segunda-feira (13) foram confirmados 82 novos casos de pacientes de Porto Alegre com coronavírus. Também tiveram resultado negativo 456 testes. O total consolidado é 4.826 confirmados, 17.992 negativos e 7.761 em análise. No total a Capital tem 174 óbitos, e no último boletim da SMS (Secretaria Municipal da Saúde), tinha 225 pacientes confirmados em UTI e 41 pacientes suspeitos. Em meio a este cenário, a prefeitura lança nesta terça-feira (14), a pesquisa ACC-POA – Avaliação da Covid-19 na Comunidade – Porto Alegre.

O projeto é realizado em parceria com a Ufrgs (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), UFPel (Universidade Federal de Pelotas), UFCSPA (Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre), Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul.

O lançamento será transmitido em live às 11h, na página do Facebook, com a participação do prefeito Nelson Marchezan Júnior, do secretário-adjunto de Saúde, Natan Katz, dos professores da UFRGS Marcelo Rodrigues Gonçalves e Bruce Duncan e do pesquisador Rodrigo Tólio.

O objetivo da pesquisa é analisar os dados individuais de cada participante acerca dos hábitos de vida adotados desde o início da pandemia, a fim de avaliar a eficácia das medidas de distanciamento social e o uso de máscaras, investigando a quarentena isoladamente ou em combinação com outras medidas de saúde pública para controlar a Covid-19. Assim, pretende-se avaliar cientificamente a implantação de medidas que estão sendo adotadas por diferentes países no mundo.

