Rio Grande do Sul Com 50 óbitos confirmados, Rio Grande do Sul chega a 4.318 mortes e ultrapassa os 170 mil casos de coronavírus

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2020

Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul informa que pandemia já atingiu 490 municípios do estado. (Foto: EBC)

A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul confirmou nesta sexta-feira (18) mais 50 mortos por coronavírus no Estado. Desse modo, o número total de óbito é 4.318.

A secretaria também registrou mais 3.123 infectados, o que faz com que o estado chegue e a 170.749 casos desde o começo da pandemia. Deste total, 156.265 pessoas (91,5%) estão recuperadas, e outras 10.166 (6%) seguem em acompanhamento. A taxa de ocupação em leitos da UTI em geral está em 75%.

A cidade com mais casos segue sendo Porto Alegre, com 23.202 casos confirmados, seguida por Caxias do Sul, com 7.973 e Passo Fundo, com 6.902. Os dados são do Painel Coronavírus RS e foram atualizados nessa sexta-feira (18) às 15h.

Confira as mortes:

Alvorada (mulher, 41 anos)

Arvorezinha (homem, 70 anos)

Bento Gonçalves (homem, 67 anos)

Canguçu (homem, 89 anos)

Canoas (homem, 88 anos)

Canoas (homem, 80 anos)

Capão do Leão (mulher, 25 anos)

Capão do Leão (homem, 70 anos)

Caseiros (homem, 76 anos)

Farroupilha (mulher, 64 anos)

Gramado (mulher, 79 anos)

Gramado (homem, 75 anos)

Ibiraiaras (mulher, 88 anos)

Lajeado (homem, 48 anos)

Lajeado (homem, 61 anos)

Nova Palma (mulher, 55 anos)

Novo Hamburgo (mulher, 84 anos)

Novo Hamburgo (mulher, 43 anos)

Osório (homem, 90 anos)

Passa Sete (homem, 76 anos)

Passo Fundo (mulher, 69 anos)

Pelotas (mulher, 74 anos)

Pelotas (homem, 83 anos)

Pelotas (mulher, 55 anos)

Pelotas (homem, 68 anos)

Pelotas (mulher, 73 anos)

Pelotas (homem, 74 anos)

Pelotas (homem, 84 anos)

Pelotas (mulher, 67 anos)

Pelotas (mulher, 66 anos)

Pelotas (mulher, 89 anos)

Porto Alegre (homem, 71 anos)

Porto Alegre (homem, 87 anos)

Porto Alegre (homem, 76 anos)

Porto Alegre (homem, 77 anos)

Porto Alegre (mulher, 75 anos)

Porto Alegre (mulher, 73 anos)

Porto Alegre (mulher, 39 anos)

Rio Grande (homem, 58 anos)

Santa Bárbara do Sul (mulher, 52 anos)

Santa Maria (mulher, 79 anos)

Santa Maria (homem, 62 anos)

São Borja (homem, 76 anos)

São Marcos (homem, 64 anos)

Travesseiro (homem, 69 anos)

Três Passos (homem, 89 anos)

Três Passos (mulher, 93 anos)

Três Passos (homem, 78 anos)

Venâncio Aires (mulher, 79 anos)

Viamão (homem, 64 anos)

