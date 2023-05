Rio Grande do Sul Com a presença da presidente do Supremo, Justiça Eleitoral gaúcha inaugura nova sede em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2023

Rosa Weber recebeu a mais alta distinção da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul Foto: Ricardo Fuchs/TRE-RS

O TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul) inaugurou a sua nova sede, localizada na rua Sete de Setembro, 730, no Centro Histórico de Porto Alegre. A solenidade, realizada na sexta-feira (12), contou com a presença da presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministra Rosa Weber, entre outras autoridades.

Na ocasião, a ministra, que nasceu na Capital gaúcha, recebeu a Medalha Moysés Vianna do Mérito Eleitoral, destinada a personalidades que tenham se destacado em matéria de direito eleitoral ou no aperfeiçoamento da Justiça Eleitoral.

O presidente do TRE-RS, desembargador Francisco José Moesch, destacou a “trajetória exemplar” de Rosa Weber de dedicação ao serviço público e aos direitos humanos, lutando contra a precarização das relações de trabalho. O desembargador destacou ainda a importância da atuação da ministra no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) durante as eleições de 2018.

Rosa, que também é presidente do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), manifestou, em discurso, satisfação de estar de volta à sua terra natal e afirmou que nutre um carinho todo especial por Porto Alegre, onde tem seu “porto seguro”.

Com a inauguração do novo prédio do TRE-RS, as instalações da antiga sede, localizada na rua Duque de Caxias, 350, passam a abrigar o Memorial da Justiça Eleitoral, no terceiro pavimento. No edifício, ainda permanecem estruturas que terão seus espaços incrementados: a Escola Judiciária Eleitoral do TRE-RS e a Biblioteca.

2023-05-13