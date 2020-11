O temor é que enorme encarecimento em 12 meses (33,04% do IPA, 61,02% dos produtos agropecuários e 23,66% dos industriais) ainda seja repassado ao varejo, que, no mesmo período, segundo o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), tem alta de 4,18%. O IPCA, a inflação oficial do País, por sua vez, soma 3,92% em 12 meses até outubro.

“Não há o menor sinal de desaceleração do IPA agrícola, os repasses para o consumidor (no preço de alimentos) só devem diminuir dois a três meses depois do início do alívio dos preços ao produtor”, destaca o economista Alexandre Lohmann, da GO Associados, que já projeta IPCA de 3,80% em 2021.

“Temos de entender também o tamanho do problema do clima em 2021. A Nasa divulgou uma carta recente dizendo que a América Latina estava na pior seca desde 2002”, destaca.

Citando como principal fator a alimentação e o risco da La Niña, evento climático que causa mais chuva no Norte do País e seca no Sul, prejudicando lavouras, o economista Carlos Lopes, do Banco BV, elevou a projeção para o IPCA em 2021 de 3,10% para 3,60%.

Preços administrados

Outro ponto que vem ganhando cada vez mais atenção – e preocupação – do mercado é o reajuste dos preços administrados, represados ou contidos este ano por causa da pandemia de coronavírus. Na semana passada, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) autorizou um reajuste máximo de 8,14% para os planos de saúde individuais e familiares de maio de 2020 a abril de 2021.

Mas como, devido à pandemia, só pode ser aplicado a partir de janeiro, a agência sugeriu que o aumento seja parcelado entre os 12 meses do ano que vem. O problema é que, a partir de maio, novo reajuste pode ser autorizado. Com isso, o banco Credit Suisse, que já tinha projeção para 2021 acima da meta, em 3,80%, elevou a estimativa mais uma vez nesta segunda-feira (23), para 4,00%.

“Nos preços administrados, 2021 vai ser a volta dos que não foram”, diz a economista Andrea Angelo, da Canvas Capital, que projeta inflação de 6,15% para o grupo e 3,50% para o IPCA.

O forte aumento autorizado pela ANS também eleva o temor com os reajustes de energia elétrica no ano que vem. Para o item, Andrea projeta aumento de 5,50% em 2021, em um cenário com bandeira verde ao longo de todo o ano. Ela lembra, ainda, que é provável ver inflação mais expressiva nos transportes públicos, que tiveram reajustes baixos em 2020 em função das eleições municipais. Ela projeta aumento de 4,0% na tarifa de ônibus interestadual (de deflação de 7,90% em 2020) e de 5,0% nos ônibus urbanos (de 1,58% em 2020). Lopes, do BV, ainda cita mudança da bandeira tarifária para a conta de luz.

JPMorgan e Barclays também destacam a dinâmica de preços administrados em suas revisões do IPCA para 3,60% no ano que vem. Na visão do economista para Brasil do Barclays, Roberto Secemski, haverá uma troca de componentes na inflação no ano que vem, com os alimentos e os comercializáveis cedendo, com a queda da demanda devido ao fim do auxílio emergencial limitando espaço para repasses, mas avanço de administrados (de 0,70% em 2020 para 5,40% em 2021) e serviços (de 1,80% para 2,90%).