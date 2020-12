Dj, que é pai de Ravi, mal pôde ficar com a filha, Raika, que nasceu no último 3 de dezembro para evitar contágio, e segue isolado por conta do coronavírus

Dj, que é pai de Ravi, mal pôde ficar com a filha, Raika, que nasceu no último 3 de dezembro para evitar contágio, e segue isolado por conta do coronavírus. (Foto: Reprodução/Instagram)

Foto: Reprodução/Instagram