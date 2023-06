Ao sair do esquema 4-2-3-1, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, reinventou o time e optou pelo o esquema com três zagueiros. Apenas na partida contra o Palmeiras, o Grêmio não saiu com resultado positivo. Depois da derrota para o clube paulista, o Tricolor somou três vitórias e três empates, pelo Brasileirão e Copa do Brasil.

Atualmente, o Grêmio está jogando com três zagueiros e com Fábio e Reinaldo adiantados ajudando no meio campo. Mesmo ficando com menos posse de bola, o clube gaúcho conseguiu vencer Inter, Athletico-PR e Cruzeiro.

Com o novo esquema, nas últimas três partidas, o Grêmio marcou seis gols e sofreu apenas dois. Nas nove partidas anteriores ao do Cruzeiro, o clube gaúcho, em apenas um havia saído de campo sem sofrer gol.

“Eu reinventei o Grêmio em termos de novo esquema, até porque não tenho os jogadores de velocidade. Já falei que muitos acham que três zagueiros a equipe fica defensiva. Depende o que o treinador passa para os jogadores”, disse Renato.