Grêmio vence Juventude e avança para as quartas da Copa do Brasil

5 de novembro de 2020

(Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

O Grêmio segue sem levar gols e também, claro, sem perder para o Juventude. Tento as melhores oportunidades da partida, o tricolor marcou um gol no segundo tempo e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. O gol foi marcado por Thaciano que entrou na segunda etapa. Agora, a equipe de Renato Portaluppi aguarda o sorteio que vai definir o adversário para a próxima fase.

Na escalação, força máxima, mas alguns torcedores descontentes com a escolha de Renato nas laterais: Victor Ferraz e Cortez formaram a dupla na defesa. Ainda com Maicon aparecendo no meio de campo ao lado de Matheus Henrique e Isaque. Precisando fazer gols para seguir vivo na competição, o Juventude, nos primeiros 10 minutos, tinha uma maior posse de bola: 61%. Mas era um começo equilibrado, sem conclusões de ambas as equipes.

O primeiro chute a gol aconteceu a favor da equipe da serra aos 13. Dalberto chutou de longe, mas Vanderlei segurou sem dificuldades. Por outro lado, o tricolor não conseguia chegar com perigo e tentava atacar com bolas mais longas, sem trocar muitos passes.

A partir dos 25, a partida começou a ficar mais parelha e com o Grêmio tomando mais a iniciativa. Aos 27, Ferreira passa pelo zagueiro e, na cara a cara com Carné, ele não soube finalizar e a bola ficou nas mãos do goleiro do juventude. Aos 39, uma notícia nada boa para Renato Portaluppi. Maicon se lesionou em um lance, sozinho, e teve que deixar o campo com muitas dores na coxa. Lucas Silva entrou em seu lugar. Nos minutos finais, os 42, o tricolor perdeu a melhor chance da partida! Primeiro Matheus Henrique tentou e Carné cortou. No rebote, Diego Souza chutou e o jogador Bareiro tirou em cima da linha.

A segunda etapa já iniciou com trocas pelo lado do Grêmio: Thaciano entrou no lugar de Isaque. A primeira defesa difícil dos minutos finais aconteceu aos quatro minutos. Neto soltou ama bomba e Vanderlei espalmou. Dois minutos depois o Ju colocou uma bola na trave! Dessa vez foi Igor que soltou a bomba e a bola carimbou o poste.

Mas é aquele ditado. Quem não faz leva. Logo depois da entrada de Jean Pyerre, o jogo mundo e justamente foi Thaciano quem marcou para deixar os tricolores mais tranquilos. Aos 24, Diego Souza cruzou na cabeça do meia que não desperdiçou. Depois, foi Carné que brilhou. Primeiro, Pepê pifou Jean Pyerre que chutou e o goleiro defendeu. Na sobra, Diego Souza tentou, mas o arqueiro do Juventude fez uma grande defesa. Já aos 38 foi a vez de Vanderlei salvar. Marciel chutou rasteiro e o goleiro gremista fez um milagre. E ficou assim, Juventude 0, Grêmio 1. Tricolor classificado!

