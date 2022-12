Esporte Com lesão na panturrilha, Azpilicueta é dúvida na Espanha contra Marrocos

4 de dezembro de 2022

Caso não possa contar com Azpilicueta, o treinador Luis Enrique tem no elenco Carvajal. Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Espanha pode perder o lateral Azpilicueta para a partida com o Marrocos, nesta terça-feira (6), às 12h, no Education City Stadium. Após sofrer uma pancada na panturrilha na derrota para o Japão, por 2 a 1, na última rodada de fase de grupos, o jogador não treinou com o restante do grupo e preocupa o técnico Luis Enrique para o duelo das oitavas de final.

Caso não possa contar com Azpilicueta, o treinador Luis Enrique tem no elenco Carvajal, que vem se revezando com o capitão do Chelsea no setor durante a Copa do Mundo. O primeiro, no entanto, é considerado titular e contribuiu com uma assistência para o gol de Morada diante do Japão.

A equipe espanhola recebeu um dia de folga no sábado e voltou para as atividades neste domingo (4). Além do lateral, quem também ficou fora dos treinamentos foi o goleiro David Raya, que é apenas uma opção para Luis Enrique, já que Unai Simón segue sendo titular absoluto da posição.

Por outro lado, Luis Enrique pôde contar com os demais jogadores da delegação, incluindo Dani Olmo, que não havia participado do último treinamento da equipe espanhola.

A Espanha chega nas oitavas de final com um futebol que atraiu olhares, muito por contar com vários jovens jogadores. A equipe de Luis Enrique ficou em segundo, com quatro pontos, dois atrás do Japão. Alemanha e Costa Rica foram as seleções eliminadas no Grupo E.

