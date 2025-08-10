Brasil Com liderança questionada, Hugo Motta tem semana decisiva à frente da presidência da Câmara dos Deputados

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2025

Deputados avaliam que já passou da hora de Motta "mostrar liderança na governabilidade da Casa" e que precisa articular uma punição exemplar contra os parlamentares envolvidos na trama. (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

Após uma semana turbulenta marcada pela ocupação da Mesa Diretora no plenário da Câmara, deputados avaliam que o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) entra em uma semana decisiva para mostrar que ainda tem autoridade no comando da Casa.

Deputados avaliam que já passou da hora de Motta “mostrar liderança na governabilidade da Casa” e que precisa articular uma punição exemplar contra os parlamentares envolvidos na trama.

Na sexta-feira (8), a Mesa Diretora adiou a decisão de pedir a suspensão dos deputados.

A direção preferiu encaminhar à Corregedoria Parlamentar representações contra 14 parlamentares. Agora, Motta aguardará um parecer do corregedor, deputado Diego Coronel (PSD-BA), antes de mandar as representações para o Conselho de Ética.

Os casos dos deputados Gilvan da Federal (PL-ES) e André Janones (Avante-MG), que tiveram os mandatos suspensos, foram diretamente ao Conselho de Ética por meio de representações elaboradas pela Mesa.

Segundo um parlamentar, a partir de agora o que importa para Motta é “ter atitude de líder” e se mostrar “dono da discricionariedade”.

Um líder reconhece que o presidente da Câmara ficou “fragilizado” com o episódio, mas que se “saiu maior ou menor vai depender da próxima semana”.

“Os próximos passos que serão determinantes se ele vai continuar nessa situação. Não é o retrato que diz qual é o cenário, é a continuidade. O problema é como vai ser semana que vem”, afirmou.

Os deputados avaliam que um sinal “imprescindível” para Motta é vencer a pauta que será fechada com os líderes na terça-feira (12) em reunião.

A base governista vê espaço para pressionar por pautas de interesse do governo, já que o motim foi articulado pelos deputados bolsonaristas.

Um projeto citado é o que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para R$ 5 mil, promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Conforme um parlamentar entrevistado pelo g1, é a hora de aproveitar a semana de calmaria depois da tempestade, já que “muitos demônios vestirão a roupa de mocinho”.

Queixas

Aliados do presidente dizem que Motta errou ao demorar a chegar em Brasília. O presidente foi à Casa apenas no dia seguinte ao início da ocupação.

Motta cumpriu agendas na Paraíba na terça (7) e, mesmo após a ocupação, decidiu manter os compromissos.

Os deputados atribuem ao presidente o fato de ter deixado a situação chegar ao ponto que chegou.

“As pessoas saíram do recesso sem querer ter recesso e, quando voltaram, não tiveram nada. Se a pauta tivesse sido feita, se nós tivéssemos começado a votar e o presidente estivesse na Casa, não iria ter aquela entrada no plenário”, avalia um líder do Centrão.

