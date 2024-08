Esporte Com maior delegação da história, Brasil desfila na cerimônia de abertura da Paralimpíada

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2024

Na história da competição, o Brasil conquistou 373 medalhas, sendo 109 de ouro, 132 de prata e 132 de bronze. (Foto: Divulgação/CPB)

Nessa quarta-feira (28), os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 iniciou com a cerimônia de abertura na famosa Champs-Elysées. O desfile dos 4.400 atletas, de 184 delegações, percorreu a famosa avenida até a icônica Place de la Concorde.

Gabriel Araújo e Beth Gomes foram os porta-bandeiras e estavam à frente dos atletas brasileiros durante o desfile. Gabriel, da natação, é detentor de três medalhas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, sendo duas de ouro e uma de prata. Já Beth é recordista mundial no lançamento de disco, e também conquistou a medalha de ouro no Japão.

Em sua 17ª edição, é a primeira vez na história que os Jogos Paralímpicos serão disputados na França. Serão 254 atletas – maior delegação da história em torneios internacionais – representando o Brasil na capital francesa. Na história da competição, o Brasil conquistou 373 medalhas, sendo 109 de ouro, 132 de prata e 132 de bronze. Na última edição, em Tóquio 2020, o País fez a sua melhor campanha com 72 medalhas no total, a mesma quantidade obtida nos Jogos do Rio 2016.

A expectativa é de que o Brasil supere os recordes conquistados na capital japonesa e termine acima da sétima posição, melhor campanha já alcançada pelo país no quadro de medalhas.

Paralimpíada das mulheres

Os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 terão número recorde de delegações e de mulheres. Segundo anúncio do Comitê Paralímpico Internacional (IPC), o evento contará com cerca de 4.400 atletas, de 168 países para 549 eventos de medalha, em 22 esportes. Esse número, que não bate o total de atletas de Tóquio (4.393), inclui 167 Comitês Paralímpicos Nacionais, uma equipe de refugiados com oito membros e até 98 atletas neutros (90 da Rússia e 8 da Bielorrússia). É esperado recorde de 1.983 mulheres, ainda que em termos percentuais elas não representem 50% dos atletas como proposto na Olimpíada de Paris.

O novo recorde de mulheres (cerca de 45%) supera a marca de Tóquio-2020, que contou com 1.846 mulheres (42%). Também representa mais que o dobro das 988 atletas femininas que competiram em Sydney-2000. Os Jogos Paralímpicos também terá mais eventos de medalhas para mulheres do que já foi apresentado antes: 235. Já o recorde total de 168 delegações bate o número de 164 dos Jogos Paralímpicos de Londres-2012 e de Tóquio-2020. Eritreia, Kiribati e Kosovo farão suas estreias paralímpicas.

Essa é a primeira vez que a França organiza um evento paralímpico como este. Dezoito locais de competições utilizados na Olimpíada serão sede das competições paralímpicas. Roland Garros receberá o tênis em cadeira de rodas e o vôlei sentado. A Bercy Arena será agora a quadra do basquete em cadeira de rodas. O Estádio Torre Eiffel sediará o futebol para cegos. A Arena do Campo de Marte terá jogos de rugby em cadeira de rodas. E o Grand Palais volta a ser sede da esgrima e do taekwondo.

Com maior delegação da história, Brasil desfila na cerimônia de abertura da Paralimpíada

2024-08-28