27 de abril de 2020

O número de óbitos em decorrência do novo coronavírus aumentou para 42 no Rio Grande do Sul, conforme dados divulgados pela SES (Secretaria Estadual da Saúde) na manhã desta segunda-feira (27).

As quatro novas fatalidades em relação ao domingo (26) foram confirmadas em Porto Alegre e Passo Fundo (duas em cada), as cidades mais afetadas pela pandemia em território gaúcho. O total de casos confirmados da doença respiratória é de 1.228, e a taxa de mortalidade é de 3,42%.

O novo boletim epidemiológico incluiu duas mortes de Passo Fundo, no Norte do Estado, que já haviam sido contabilizadas pela prefeitura. A primeira vítima é um homem de 65 anos, com histórico de doença cardiovascular e havia falecido na sexta-feira. A outra é uma mulher de 70 anos com hipertensão e diabetes. O óbito ocorreu ontem. Ambos estavam internados no Hospital de Clínicas da cidade.

Os casos de Porto Alegre são de dois homens. Ambos faleceram no domingo. Um tinha 75 anos e não tinha registro de comorbidades. Ele estava internado no Hospital Moinhos de Vento. A outra vítima do sexo masculino é um idoso, de 86 anos, que era cardiopata e estava internado no Hospital Porto Alegre.

