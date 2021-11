Esporte Com Messi no segundo tempo, vitória da Argentina aumenta crise na Seleção do Uruguai

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Craque do PSG (D) pouco contribuiu para a vitória de 1 a 0 sobre a "Celeste". (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Diferente do que costuma acontecer em jogos da Seleção Argentina, na última quinta-feira (11) o craque Lionel Messi começou um jogo no banco de reservas. Ele entrou no segundo tempo do confronto contra o Uruguai em Montevidéu e pouco fez pelo time, mas a vitória de sua equipe por 1 a 0 contribuiu para agravar o momento de crise da “Celeste”.

Com o triunfo, garantindo graças a um golaço de Di María, a seleção comandada por Lionel Scaloni segue invicta nas Eliminatórias (assim como o Brasil de Tite). Chegou a 28 pontos e permanece em segundo lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar, que será disputada no ano que vem.

O próximo compromisso da seleção de Messi é o clássico contra o Brasil, na terça-feira, em San Juan.

Já os uruguaios chegaram a quatro partidas sem vencer, deixando a zona de classificação para o Mundial. Continuam com 16 pontos e caíram para a sexta colocação.

Os comandados de Óscar Tabárez voltam a campo na terça-feira para enfrentar a Bolívia, em La Paz.

A partida

Apesar do resultado e do momento ruim, o Uruguai criou boas chances e poderia ter aberto o placar. Após certa pressão nos minutos iniciais, os donos da casa exigiram boa defesa do goleiro Emiliano Martínez em chute de Nández.

A Argentina respondeu aos 6 minutos com um golaço. Após erro de Piquerez, lateral-esquerdo do Palmeiras, Paulo Dybala roubou a bola, avançou pela direita e achou Di María dentro da área. O camisa 11 dominou e rapidamente bateu colocado, acertando o ângulo direito de Muslera na única finalização visitante no primeiro tempo.

O tento sofrido só deixou o Uruguai com mais necessidade de ir ao ataque. Logo na sequência, Luis Suárez levou perigo em cobrança de falta de longe. Pouco depois, o centroavante ainda acertou a rede pelo lado de fora em chute cruzado de dentro da área.

Após a pressão inicial, o Uruguai voltou a ameaçar e ser melhor aos 30 minutos. Suárez acertou a trave em finalização de primeira da entrada da área e ainda mandou para fora em tentativa de esquerda no rebote. Emiliano Martínez também foi exigido novamente, dessa vez em chute rasteiro de Vecino no canto esquerdo.

Na segunda etapa, o Uruguai passou a apostar em erros na saída de bola argentina. A ideia funcionou, o Piquerez teve grande chance ao roubar a bola após vacilo de Di María, entrar na área em velocidade e chutar forte, mas para fora.

Os erros na saída de bola fizeram com que a Argentina só voltasse a levar perigo na metade do segundo tempo. Depois de rápido contra-ataque, Joaquín Correa recebeu de Lo Celso e invadiu a área, mas foi travado por Betancur no momento de finalizar. O atacante ainda parou em Muslera em chute de primeira após cruzamento rasteiro de Ángel Correa.

Na reta final da partida, o Uruguai voltou a ameaçar, mas novamente desperdiçou grandes chances. Agustín Álvarez Martínez quase marcou duas vezes. Na primeira, tirou tinta do travessão em cabeçada após cruzamento de Piquerez. Já na segunda, quase contou com falha de Martínez, que se recuperou depois da bola passar entre as pernas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte