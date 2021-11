Esporte Neymar vai bem com a Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Veja as estatísticas

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2021

Atacante revelado pelo Santos completará 30 anos em fevereiro. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Uma análise das estatísticas relacionadas à história recente da Seleção Brasileira mostra que a conquista da vaga antecipada para a Copa do Mundo do Catar (2022), em meio a uma boa campanha do time nas Eliminatórias, tem muito a ver com o desempenho do atacante Neymar.

Com a assistência que o craque do francês Paris Saint-Germain (PSG) deu para o gol de Lucas Paquetá no jogo da última quinta-feira (11), contra a Colômbia, o atleta revelado pelo Santos e que também já vestiu a camisa 10 no espanhol Barcelona soma agora oito passes para gol, que o tornam o maior “garçom” das Eliminatórias.

Além disso, ele é vice-artilheiro, com sete bolas na rede, superado apenas pelo boliviano Marcelo Moreno, atacante do Cruzeiro-MG, que tem oito. Somadas as participações em gol, portanto, são 15, mais uma estatística em o líder é Neymar, jogador que completará 30 anos em fevereiro.

Os números não vêm à toa, já que o brasileiro é o terceiro que mais chuta em gol, com 35 finalizações até aqui. Já quando o assunto é passes para finalizações de companheiros, Neymar é, mais uma vez, líder, com 29 ações.

Uma das principais características do atleta é sua facilidade para driblar adversários. Entre todos das Eliminatórias, o camisa 10 é o que mais teve fintas bem-sucedidas, com 35.

Números como esses fazem o jogador ser caçado pelos adversários, que muitas vezes apelam para faltas como alternativa para pará-lo nas jogas. Neymar é o segundo que mais sofre com isso, com 43 faltas sofridas.

Com o Brasil já classificado (com cinco rodadas de antecipação), a missão de Neymar e companhia agora é garantir a liderança da tabela. Na próxima terça-feira, os comandados de Tite têm pela frente mais um clássico contra a Argentina, fora de casa, às 20h30min (horário de Brasília).

Polêmica

O confronto entre Brasil e Colômbia na quinta-feira, em São Paulo, também foi repleto de jogadas mais ríspidas, rivalidade acirrada e reclamações. Derrotados pelo placar de 1 a 0, os adversários não esconderam a sua indignação por causa de uma atitude de Neymar contra o árbitro chileno Roberto Tobar.

Incomodado com as decisões do juiz, o craque brasileiro ficou enfurecido após a marcação de uma falta e partiu para cima dele, gritando e encarando o responsável pelo apito. A cena viralizou nas redes sociais entre torcedores brasileiros, com diversas brincadeiras, e gerou revolta entre colombianos.

O fato do craque não ter sido advertido após a intensa bronca na arbitragem foi o principal motivo de bronca dos colombianos. Em seu site, o jornal espanhol “As” repercutiu a cena, tecendo fortes críticas ao atacante . “O ‘camisa 10 do Brasil controlou a arbitragem na vitória em São Paulo”, fuzilou o periódico.

