Lewandowski foi o destaque da vitória do Bayern Munique. (Foto: Reprodução)

Já campeão, o Bayern de Munique está imparável no Campeonato Alemão. Na abertura da 33ª rodada, os bávaros derrotaram o Freiburg por 3 a 1 na Allianz Arena. Mais uma vez Lewandowski foi o destaque, marcando dois gols e dando uma assistência.

O triunfo é 24º do Bayern, que agora tem 79 pontos no topo da tabela do Campeonato Alemão. Os visitantes perderam as chances de se classificar para as competições europeias da próxima temporada, estacionando na oitava colocação, com os mesmos 45 pontos.

Na próxima e última rodada da Bundesliga, o Bayern de Munique pega o Wolfsburg fora de casa, enquanto o Freiburg recebe o Schalke 04. As duas partidas estão agendas para o próximo sábado, dia 27, às 10h30min.

O jogo

Com o oitavo título alemão garantido com duas rodadas de antecedência, o Bayern entrou em campo sem algumas peças, como Neuer, Alaba, Gnabry e Coman. Contudo, as ausências não foram sentidas e mais uma vitória foi construída de forma tranquila.

Kimmich foi o responsável por abrir o marcador aos 15 minutos da primeira etapa. Depois de pressão nos primeiros lances, Lewandowski ajeitou e rolou para o alemão vir de trás e mandar no canto esquerdo do goleiro Schwolow. Nove minutos depois, Lewa passou de garçom para marcador. Goretezka encheu o pé de fora da área, o goleiro do Freiburg rebateu e o camisa 9 completou para o gol de cabeça.

Aos 33 minutos, em sua primeira chegada, os visitantes descontaram. Schmid apareceu na linha de fundo e chutou cruzado para Holer empurrar para o gol na segunda trave. Porém, o Bayern jogou um balde de água fria na reação novamente com o Lewandowski. Hernandez cruzou pela direita e o artilheiro antecipou a marcação para fazer o terceiro aos 37 minutos do primeiro tempo.

O ritmo alucinante esfriou na segunda etapa. O Bayern não forçava mais o jogo, enquanto o Freiburg não conseguia furar a defesa vermelha. A melhor chance ainda foi dos bávaros, com Coman, que entrou no final da partida e ainda acertou o travessão.

Melhor jogador jovem

Alphonso Davies foi eleito o melhor jogador jovem da Bundesliga. O anúncio foi feito pelo site oficial da competição. No total, ele soma três gol em 37 partidas.

Numa votação online, o lateral-esquerdo do Bayern de Munique bateu a concorrência de Erling Haaland (Borussia Dortmund), Marcus Thuram (Monchengladbach), Jonjoe Kenny (Schalke) e Ismail Jakovs (Colónia).

