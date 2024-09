Porto Alegre Com pista reduzida, aeroporto Salgado Filho receberá até 128 voos nacionais diários a partir de 21 de outubro

Com previsão de retomada dos voos domésticos em 21 de outubro, a operação em pista reduzida (1.730 metros) do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, terá capacidade para receber até 128 voos diários, entre partidas e chegadas.

As empresas aéreas Azul, Gol e Latam confirmaram a retomada de seus voos e já estão com as vendas de bilhetes abertas. Até o momento, foi anunciado o retorno das rotas para as cidades de Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campinas (SP), Curitiba (PR), Guarulhos (SP), Rio de Janeiro e São Paulo.

A pista deve voltar a operar com sua extensão total até 16 de dezembro, quando está prevista a retomada dos voos internacionais, de acordo com informações divulgadas pela Fraport Brasil, concessionária que administra o aeroporto.

“A evolução das obras segue o cronograma conforme o previsto. Nossa equipe da Fraport, bem como os fornecedores e parceiros, estão trabalhando noite e dia para a pronta recuperação do nosso aeroporto. Já foram mais de 70 contratos firmados, além de uma média de 700 trabalhadores e cerca de 150 veículos/equipamentos envolvidos nas obras. Já temos mais de 50% das obras para outubro concluídas”, disse o diretor de infraestrutura e manutenção da concessionária, Cássio Gonçalves.

O aeroporto de Porto Alegre foi fechado no início de maio devido à enchente histórica que atingiu a Capital. No momento, apenas os procedimentos de embarque e desembarque são realizados no local. Os voos partem da Base Aérea de Canoas.

