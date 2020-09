Com pneumonia, Ana Maria Braga se afasta do “Encontro”: “Está bem, de repouso”

Quatro meses após revelar cura do terceiro câncer de pulmão, Ana Maria Braga foi diagnosticada com pneumonia. Por essa razão, a apresentadora não participou do “Encontro com Fátima Bernardes”, que exibe desde abril um quadro de culinária do arquivo do “Mais Você”, matinal suspenso em 13 de março.

O diagnóstico de Ana Maria, de 71 anos, foi dado no último sábado (29) e coube a Fátima explicar a ausência momentânea da colega de emissora, com quem afastou rumor de desavenças.

“Hoje não teremos a Ana e o Louro José aqui, ao vivo. Ela está em casa, de repouso. Essa é uma recomendação médica para ela se recuperar de uma pneumonia, que foi descoberta no sábado. Nesse período da pandemia, a gente sabe que os cuidados devem ser redobrados”, disse a jornalista. Em seguida, a mãe de Beatriz, Laura e Vinícius, que deixou o país para estudar no exterior, desejou melhoras de Ana Maria. “Que você se recupere logo, volte logo! Mas fique bem. A gente vai cuidando aqui do que pode”, completou.