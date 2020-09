Gabriela Pugliesi desabafou novamente sobre a festa que deu logo no início da pandemia do novo coronavírus, que inclusive ela contraiu. Em conversa com Matheus Mazzafera, num vídeo publicado no YouTube nesta segunda-feira (31), ela diz que passou por um processo de transformação após gerar a polêmica.

“Foi um processo de transformação. Foi importante pessoalmente, espiritualmente, e de amadurecimento. Sempre vejo tudo pelo lado bom e me responsabilizo por tudo o que acontece na minha vida. Todos os dias em que fiquei aqui, tinha certeza que isso estava acontecendo por um propósito maior. Aproveitei ao máximo para evoluir, olhar mais para dentro e para o mundo de uma outra forma. Estava num momento muito deslumbrada com algumas coisas e vivendo mesmo numa bolha”, afirma.

“Voltei para a internet mais tranquila. Antes eu era muito mais preocupada com números e engajamentos. Isso me fez viver mais a minha vida real e ligar menos para coisas superficiais. Não que o like não seja importante, mas não na escala de importância que eu dava antes. Hoje estou muito mais plena e feliz”, acredita.

A empresária ainda falou sobre o seu “cancelamento” na internet, o que acredita ter sido de mais intenso do que o necessário.

“Na internet, eles [haters] não têm critério. Eu errei, lógico, mas sou colocada na mesma cela que um estuprador, alguém acusado de assédio ou um pedófilo. Não justifica o meu erro, mas acho muito perigoso”, diz Pugliesi.