Inter Com prioridade para lateral-direito, Inter aguarda definição do calendário para definir contratos de empréstimos

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Renzo Saravia é desejo de permanência do colorado para 2021 Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Depois da renovação de alguns atletas que estavam em final de contrato, a próxima pauta do Inter ainda será a ampliação de vínculos, mas, desta vez, de atletas que estão no clube por empréstimo. A estratégia da direção do colorado é abordar o assunto após uma definição do calendário de competições. Na relação de quatro nomes, há uma prioridade.

Os laterais Rodinei e Saravia, o volante Musto e o atacante Gustagol são os jogadores que formam a relação. Mas entre eles, Renzo Saravia tem prioridade em se tratando de uma permanência após o término do empréstimo, conforme informações da Rádio Grenal. O jogador, anunciado em fevereiro deste ano, soma apenas dois jogos com a camisa colorada. Mas logo na partida de estreia já animou a torcida com a assistência para o gol de Patrick, na vitória por 2 a 0 sobre o Brasil de Pelotas, no estádio Beira-Rio.

Saravia foi contratado por empréstimo junto ao Porto, de Portugal, até o fim de 2020, mas a intenção da direção é pela permanência do lateral-direito.

Ainda na mesma posição, o colorado também conta com o mesmo cenário no caso de Rodinei. O atleta foi adquirido através de empréstimo até o final do ano com o Flamengo.

Indicado por Eduardo Coudet, o volante Musto chegou ao Beira-Rio como o 1° reforço da temporada 2020. O jogador estava no Huesca, da Espanha, e passava por um bom período sem atuar. A última partida havia sido em maio de 2019 e, foi pego no doping após a constatação de uso de diurético. A liberação para voltar aos gramados a partir de 5 de janeiro.

No ataque, Gustavo é outro atleta com vínculo se encerrando no final do ano. Foi contratado junto ao Corinthians, e no modelo de negócio o colorado adquiriu 15% dos direitos econômicos do centroavante. Ao final do contrato, o time gaúcho pode adquiriu um novo percentual.

Enquanto aguarda pela definição do calendário para definir as situações, o Inter, contudo, pode ser um dos clubes beneficiados por uma medida que vendo sendo estudada pela FIFA. A Federação Internacional de Futebol apresentou a proposta que pode permitir que todos os contratos que se encerrem em final de 2020 serão estendidos automaticamente. A pauta ainda precisa ser aprovada pelo conselho da entidade.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Inter