Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2022

A abertura será feita pelo Presidente da Assembleia Legislativa do RS, deputado Gabriel Souza. Foto: Divulgação A abertura será feita pelo Presidente da Assembleia Legislativa do RS, deputado Gabriel Souza. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Para apontar estratégias e possibilidades de financiamento para os setores produtivos com objetivo de auxiliar no crescimento da economia do Rio Grande do Sul, será realizado pela Rede Pampa, com apoio da Assembleia Legislativa e governo do Estado do Rio Grande do Sul, o IV Fórum Gaúcho de Desenvolvimento Econômico, nesta quinta-feira (27), a partir das 14 horas, tendo como local o auditório da SABA, na praia de Xangri-Lá.

A abertura será feita pelo Presidente da Assembleia Legislativa do RS, deputado Gabriel Souza. Logo após, uma série de cinco painéis temáticos será proferida por autoridades nos assuntos abordados:

– Os secretários nacionais de Radiodifusão, Maximiliano Salvadori Martinhão e de Telecomunicações, Artur Coimbra, discorrerão sobre o impacto da tecnologia 5G na economia.

– A importância das exportações para o agro Brasileiro será o tema das falas dos presidente do Sistema Farsul, Gedeão Pereira e da Cotrijal, Nei César Mânica.

– As sugestões das entidades empresariais serão reportadas através da manifestação do presidente do Sistema Fiergs, Gilberto Petry.

– O papel dos bancos no financiamento e fomento da economia será abordado pelo presidente do Banrisul, Claudio Coutinho, e pela presidente do Badesul, Jeanette Lontra.

– Edson Brum, Secretário de Desenvolvimento Econômico do RS, será o responsável pelo último painel, falando sobre a reação do RS frente aos desafios do cenário nacional.

– O encerramento do IV Fórum Gaúcho de Desenvolvimento Econômico caberá ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

O Fórum será transmitido, ao vivo, pela Rádio Liberdade (83,3 FM e 99,7 FM) e pelo YouTube da TV Pampa, com atualização constante em osul.com.br e publicação de caderno especial na edição do Jornal O Sul do dia 02 de fevereiro. A cobertura da Rede Pampa terá ainda a exibição de um programa especial pela TV Pampa, a ser transmitido, em rede estadual, dia 05 de fevereiro, a partir das 11h30.

Nesta segunda (24), o Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão, enviou correspondência à direção da Rede Pampa, abaixo reproduzida, informando que foi convocado pelo Presidente Jair Bolsonaro para representá-lo na Reunião da Cúpula do PROSUL (Foro para o Progresso da América do Sul), que acontece nesta quinta-feira, na Colômbia, razão pela qual não poderá estar presente.

As inscrições para o Fórum podem ser feitas até esta terça-feira (25), gratuitamente, acessando o site https://forumdesenvolvimentors.com.br/

IV Fórum Gaúcho de Desenvolvimento Econômico

Dia: 27/01/22

Hora: 14 horas

Local: na SABA – Av. Central, nº 5, no Centro de Xangri-Lá

Programação

Abertura:

Gabriel Souza – Presidente da Assembleia Legislativa do RS.

Painéis e Palestrantes:

A Força das Telecomunicações com a Força do 5G

Maximiliano Salvadori Martinhão – Secretário Nacional de Radiodifusão

Artur Coibra – Secretário Nacional de Telecomunicações

O Papel da Agropecuária no Desenvolvimento e nas Exportações Brasileiras

Gedeão Pereira – Presidente do Sistema Farsul

Nei César Mânica – Presidente da Cotrijal

A Visão Empresarial do Modelo de Desenvolvimento no Rio Grande do Sul e no Brasil

Gilberto Petry – Presidente do Sistema Fiergs

O Papel dos Bancos no Financiamento e Fomento do Desenvolvimento

Claudio Coutinho – Presidente do Banrisul

Jeanette Lontra – Presidente do Badesul

Infraestrutura no Rio Grande do Sul frente o Cenário Nacional

Edson Brum – Secretário de Desenvolvimento Econômico do RS

Encerramento:

Eduardo Leite – Governador do Rio Grande do Sul.

