18 de março de 2020

Medida deve ser detalhada nesta quinta-feira pelo governador Eduardo Leite. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini).

Por meio de postagem em sua conta oficial no Twitter na noite dessa quarta-feira (18), o governador Eduardo Leite informou que decretará estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, devido à epidemia de coronavírus. “Esta é uma medida drástica, mas necessária no momento delicado que vivemos”, argumentou.

A medida também foi confirmada pelo chefe do Executivo na noite dessa quinta-feira, em entrevistas à imprensa, incluindo o recém-inaugurado canal CNN Brasil. Os detalhes do decreto (que passará pelo crivo da Assembleia Legislativa) serão apresentados nesta quinta-feira no Palácio Piratini.

Isso é necessária para que o governo gaúcho possa providenciar, por exemplo, mudanças na destinação orçamentária do Estado, realocando verbas de outras áreas para o combate à crise gerada pela epidemia.

O mais recente levantamento divulgado pela SES (Secretaria Estadual da Saúde) registra 28 infecções confirmadas e outras 39 suspeitas e 377 em análise. Das 28 diagósticos positivos, nove foram acrescentados à estatística nessa quarta-feira. Confira, a seguir, o perfil básico dos pacientes quanto aos aspectos etários e geográficos.

– Homem, 63 anos, de Serafina Corrêa, internado em Bento Gonçalves. Viajou ao Paraguai;

– Mulher, 34 anos, residente em São Paulo, notificada em Porto Alegre;

– Homem, 32 anos, de Porto Alegre. Contato com caso positivo na Bahia;

– Homem, 72 anos, de Porto Alegre. Contato com outro caso positivo;

– Homem, 18 anos, de Torres. Viagem para a Irlanda;

– Homem, 35 anos, de Porto Alegre;

– Mulher, 65 anos, de Porto Alegre. Viajou para Índia e Turquia;

– Homem, 37 anos, de Farroupilha. Viajou para Inglaterra;

– Homem, 52 anos, de Campo Bom. Viajou para França e Inglaterra.

Além desses casos, há pelos menos outros 388 em análise no Estado, 42 a mais que no boletim epidemiológico anterior. “Após a confirmação do primeiro caso no Rio Grande do Sul, no dia 10 de março, observa-se um aumento considerável no número de notificações”, salientou o site www.estado.rs.gov.br.

Medidas

Também nessa quarta-feira, o governo gaúcho anunciou novas medidas para reduzir as perdas econômicas causadas pelo cenário de expánsão (e plano de contenção) do coronavírus. Dentre as iniciativas está a ampliação da oferta de crédito pelo Banrisul para pessoas físicas e jurídicas.

Será concedida carência de até dois meses no pagamento de prestações de dívidas contraídas pelas empresas no banco. Além disso, os empreendedores que já tiverem alcançado o limite de endividamento em relação ao Banrisul poderão ampliar esse teto em até 10%.

Saúde

Em relação à doença, se houver necessidade de esclarecimentos sobre o coronavírus, a população e profissionais de saúde podem telefonar para o número 150, Disque Vigilância do governo do Estado, ou escrever para o e-mail disquevigilancia@saude.rs.gov.br. O serviço é oferecido de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 22h.

O SUS (Sistema Único de Saúde) também oferece o telefone Disque Saúde 136, de abrangência nacional, de segunda a sexta-feira das 8h às 20h e aos sábados na faixa das 8h às 18h.

(Marcello Campos)

