Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2020

Colorado conta com artilheiro do Brasileirão, com 14 gols Foto: Ricardo Duarte/Internacional Colorado conta com artilheiro do Brasileirão, com 14 gols. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Internacional encara o Flamengo neste domingo (25), às 18h15 (horário de Brasília) no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os colorados levam ampla vantagem contra os rubro-negros atuando como mandante.

Levando em consideração somente partidas disputadas pelo Brasileirão no formato de pontos corridos, desde 2003, em 16 embates, os cariocas venceram apenas uma vez na condição de visitantes. Já os gaúchos triunfaram em 11 oportunidades e quatro jogos terminaram empatados. Além disso, o retrospecto positivo também fica demonstrado no número de gols marcados nos confrontos: 27 a 7 a favor dos donos da casa. No ano passado, quando o Flamengo levou a taça de campeão Brasileiro, o Internacional venceu por 2 a 1 no Beira-Rio.

A única derrota do Inter foi em 2015. Na ocasião, o Flamengo venceu por 2 a 1. O gol da vitória foi marcado pelo peruano Paolo Guerrero, que atualmente defende o Colorado. O jogador se recupera de lesão no joelho direito sofrida em agosto, na derrota por 2 a 1 para o Fluminense no Maracanã. A previsão para que Guerrero volte a defender as cores do clube gaúcho é apenas no ano que vem.

Entretanto, apesar das lembranças negativas fora de casa, o último duelo, que terminou empatado por 1 a 1 na Libertadores, teve sabor de vitória para os rubro-negros. Mesmo com placar em igualdade, o Flamengo eliminou o Internacional nas quartas de final da competição continental, após vencer o jogo de ida por 2 a 0 no Maracanã.

Duelo de artilheiros

O meio-campista Thiago Galhardo é a maior esperança de gols do Internacional. Artilheiro do Brasileirão, tendo balançado 14 vezes as redes dos adversários, o jogador marcou a metade dos gols feitos dos colorados na competição. Com 28 gols, a equipe gaúcha tem o terceiro melhor ataque do campeonato, atrás somente de Flamengo, que fez 30, e Atlético-MG, com 31.

Pelo lado da equipe rubro-negra o atacante Pedro tem mostrado que a pontaria está afiada, ocupando o posto de artilheiro do clube no Campeonato Brasileiro com oito gols marcados.

Equipe técnica

Inter – Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Zé Gabriel e Moisés (Uendel); Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick e Marcos Guilherme (Boschilia); Thiago Galhardo e Abel Hernández. Técnico: Eduardo Coudet.

Flamengo – Hugo Souza; Isla, Gustavo Henrique, Natan e Filipe Luís; Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro; Vitinho, Michael (Pedro Rocha) e Pedro. Técnico: Domènec Torrent .

Arbitragem – Wilton Pereira Sampaio (Fifa), auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa) e Bruno Raphael Pires (Fifa). O trio é goiano. Fernando Henrique Miranda (SC) será o quarto árbitro. O árbitro de vídeo será Elmo Alves Resende Cunha (GO), que terá Eduardo Valadão (GO) e Leone Rocha (GO) como assistentes. Marrubson Melo Freitas (DF) será o observador do VAR.

