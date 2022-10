Inter Com terceiro cartão amarelo, o atacante do Inter Pedro Henrique não enfrenta o Botafogo no domingo

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2022

Wanderson deve entrar no lugar do atacante (foto) no Rio de Janeiro Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O treinador do Inter Mano Menezes já tem pelo menos um problema para a partida contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, no próximo domingo (16), às 18h, pelo Brasileirão. O atacante Pedro Henrique tomou o terceiro cartão amarelo na vitória contra o Goiás e fica de fora do compromisso Colorado.

Quem deve ter a missão de substituir uma das peças mais importantes na equipe de Mano Menezes é Wanderson. O jogador vem se recuperando de um desconforto muscular nos últimos dias.

O atacante já atuou por pouco mais de 20 minutos na vitória contra o time goiano. Em 19 partidas com a camisa do Inter, Wanderson tem apenas 6 gols e 2 assistências.

Pedro Henrique tomou o terceiro cartão amarelo aos 22 minutos da etapa final do jogo. A jogada foi quando o atacante cometeu a falta em Diego, jogador do Goiás. Minutos após receber o cartão, o jogador foi substituído.

