Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2022

Os dois jogadores foram substituídos no segundo tempo no jogo contra o Londrina Foto: Reprodução/Grêmio Foto: Reprodução/Grêmio

No segundo tempo da partida contra o Londrina, os jogadores do Grêmio Biel e Thaciano foram substituídos pelo técnico Renato Portaluppi. Apesar das trocas, os dois atletas não preocupam para o duelo contra o Bahia, na Arena do Grêmio, neste domingo (16), em Porto Alegre. Eles se reapresentaram no treinamento desta segunda-feira (10).

Em coletiva de imprensa após o empate contra o Londrina no último domingo (09), o treinador gremista comentou que os dois jogadores solicitaram ao comandante para serem substituídos. Thaciano estava vindo de um problema muscular e o treinador acabou tendo maior preocupação com ele.

Para a partida contra o Bahia, Renato deve ter apenas uma mudança na equipe titular. Bruno Alves deve entrar na vaga de Kannemann, que está suspenso após tomar o terceiro cartão amarelo. O time deve se encaminhar com: Brenno; Edilson, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello e Lucas Leiva; Thaciano, Biel e Diego Souza.

