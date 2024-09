Rio Grande do Sul Com três empresas participantes, RS é o único Estado brasileiro com banca coletiva em feira calçadista na Itália

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2024

Estande em Milão conta com recursos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. (Foto: Diogo Leuck/ Sedec)

Localizada no Vale do Sinos, Novo Hamburgo é a capital nacional do calçado – setor com forte atuação no Rio Grande do Sul, maior exportador de calçados do País: de janeiro a maio, foram mais de 13 milhões de pares comercializados (US$ 201 milhões). Um indício desse destaque é o fato de o Estado ser o único com estande coletivo na 98ª feira Micam Milano, na Itália.

O evento começou nessa segunda-feira (16), com três dias de atividades. Participam da banca gaúcha três indústrias calçadistas da cidade de Três Coroas (Valentina, Q-Sonho e Gracieli Carvalho). Seus representantes e produtos dividem um espaço montado com apoio do Programa de Apoio à Participação de Empresas Gaúchas em Feiras Internacionais, coordenado desde 2023 pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

No foco da iniciativa está a entrada e consolidação das empresas no mercado internacional. E participar de uma dos principais eventos mundiais do setor é de grande importância estratégica. O estande coletivo teve um aporte de R$ 60 mil pela Sedec e conta com área de 32 metros-quadrados. No local os expositores poderão mostrar e vender seus produtos, além de buscar oportunidades de negócios, trocar experiências e prospectar parcerias.

Na edição de 2023, as empresas gaúchas voltaram da feira de Milão com cerca de R$ 4 milhões em negócios viabilizados com 11 países, sendo R$ 975 mil em vendas efetivadas no ato e outros R$ 3 milhões em pedidos em carteira (solicitação antecipada de produtos).

A Micam Milano tem duas edições anuais: em fevereiro, apresentando as coleções outono-inverno, e em setembro para exibir as primavera-verão. A cada ano, o evento recebe mais de mil marcas de todo o mundo.

Em quatro dias de feira, a Micam Milano costuma receber mais de 45 mil compradores de mais de 130 países. A maioria são procedentes da Europa e Oriente Médio.

Com a palavra…

O secretário-executivo do Conselho Estadual de Desburocratização (Cede), Diogo Leuck, e o diretor-geral adjunto, Roger Pozzi, estão representando a Sedec na fiscalização e no andamento da feira. Para o titular da Sedec, Ernani Polo, a expectativa é de repetir os números da edição passada:

“O governo tem como prerrogativa apoiar o desenvolvimento dos setores produtivos do Estado e a participação de empresas gaúchas em feiras desse porte é uma demonstração disso. Levar os produtos gaúchos para o exterior e promover essa interlocução com mercados internacionais faz parte do nosso escopo de expandir os negócios. Nossa expectativa é que retornem com um volume de negócios que alcance os números do ano passado”.

Buscando incentivar o setor, em 2023 o governo gaúcho reduziu de 4% para 3% a alíquota de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da indústria calçadista. De acordo com a Sedec, essa era uma antiga demanda de líderes do segmento no Rio Grande do Sul.

(Marcello Campos)

