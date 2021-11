Rio Grande do Sul Começa recuperação de 74 quilômetros da ERS-110, nos Campos de Cima da Serra

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2021

Até o fim de 2021, os pontos críticos no segmento de 74 quilômetros estarão em condições renovadas de trafegabilidade Foto: Daer/Divulgação Até o fim de 2021, os pontos críticos no segmento de 74 quilômetros estarão em condições renovadas de trafegabilidade. (Foto: Daer/Divulgação) Foto: Daer/Divulgação

Começaram as obras de recuperação asfáltica de uma das principais rotas turísticas do Rio Grande do Sul. Com investimento de R$ 4,71 milhões do governo do Estado, a ERS-110 receberá intervenções no trecho entre a localidade de Várzea do Cedro, em São Francisco de Paula, e o município de Bom Jesus.

Até o fim de 2021, os pontos críticos no segmento de 74 quilômetros estarão em condições renovadas de trafegabilidade. De acordo com o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, os serviços dão sequência a uma série de ações de manutenção e recuperação de estradas na Serra.

“No Plano de Obras 2021-2022, destinamos mais de R$ 192 milhões a ações e projetos para a melhoria da malha viária desta região, uma das mais importantes do ponto de vista econômico e turístico em nosso Estado”, afirma.

“Além das melhorias na ERS-110, em breve iniciaremos a pavimentação da ERS-427, no acesso ao Parque Nacional de Aparados da Serra, que atrai visitantes de todo o país”, acrescenta.

O Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) coordena os serviços, que envolvem o nivelamento do pavimento e a implantação de uma nova camada de material asfáltico nos pontos danificados.

“Além disso, realizaremos atividades complementares importantes para a manutenção da rodovia e durabilidade da obra, como a limpeza dos dispositivos de drenagem e o corte de vegetação”, detalha o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino. “Por fim, encerraremos o trabalho em aproximadamente 30 dias com a pintura da pista, para que os usuários tenham melhor visibilidade da sinalização”, informa.

