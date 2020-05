Porto Alegre Começam as obras da nova pavimentação no corredor da João Pessoa em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de Maio de 2020

Secretário Marcelo Gazen (D) acompanhou o início dos serviços. Foto: Orlando Moraes/SMIM PMPA Secretário Marcelo Gazen (D) acompanhou o início dos serviços. (Foto: Orlando Moraes/SMIM PMPA) Foto: Orlando Moraes/SMIM PMPA

Tiveram início nesta quarta-feira (27), os serviços para a pavimentação no corredor da avenida João Pessoa. A retomada para conclusão da obra foi viabilizada pela prefeitura após resolução de entraves jurídicos e financeiros, o cumprimento de recomendações do TCE-RS (Tribunal de Contas do Estado) e a realização de uma nova licitação. Junto de técnicos da pasta, o secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen, acompanhou o trabalho de agentes da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) no bloqueio e sinalização do trecho do corredor em frente a Estação Vavá, próxima ao Campus Centro da UFRGS. O perímetro de 176 metros será o primeiro a receber intervenções, passando por fresagem a partir desta quinta-feira (28).

“Esta é mais uma obra de mobilidade que conseguimos retomar. O corredor da João Pessoa é extremamente importante para o bom andamento do trânsito da Capital e soma-se aos muitos investimentos que temos feito na melhoria viária da cidade”, ressalta o secretário Marcelo Gazen. Serão investidos, na finalização da obra, R$ 4.168.439,03, provenientes de financiamento do Banrisul e do município. Mesmo em meio à crise financeira causada pela pandemia do novo coronavírus, a prefeitura vem mantendo obras importantes para a Capital.

A Sultepa é a empresa responsável pela execução dos cerca de 50% dos serviços restantes no corredor, obra prevista para a Copa do Mundo de 2014. Será realizada a pavimentação em concreto no trecho de aproximadamente 2,2 quilômetros entre a avenida Bento Gonçalves e a rua Desembargador André da Rocha. Além disso, a empresa fará reparos apontados pela fiscalização no trecho entregue anteriormente. Os serviços serão realizados em quatro etapas, e tem prazo de conclusão previsto de doze meses.

Trânsito

De acordo com a EPTC, durante as obras neste primeiro trecho, os ônibus serão desviados do corredor para av. João Pessoa, onde um ponto de embarque e desembarque vai atender os usuários, para em seguida retornar ao fluxo original logo após a estação em obras. Os agentes de trânsito vão monitorar a operação para a maior segurança e prevenção de acidentes.

