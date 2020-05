Porto Alegre Drive-thrus ampliam acesso à vacina contra gripe para grupos prioritários

Por Redação O Sul | 27 de Maio de 2020

Serviço foi oferecido nesta quarta-feira em oito pontos instalados em diferentes regiões da Capital. Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA Serviço foi oferecido nesta quarta-feira em oito pontos instalados em diferentes regiões da Capital. (Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA) Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA

A vacinação contra a gripe para grupos prioritários ocorreu em oito drive-thrus nesta quarta-feira (27), em Porto Alegre. Os pontos instalados nas avenidas Protásio Alves e Baltazar de Oliveira Garcia registraram maior movimento, com a aplicação de 600 e 490 doses, respectivamente. Já os espaços dos bairros Santa Cecília, Tristeza, Passo d’Areia, Glória, Partenon e Belém Novo tiveram pouca procura e números que variaram de 130 a 200 aplicações.

A opção por oferecer drive-thrus é mais uma estratégia da prefeitura para ampliar o acesso à vacinação para grupos prioritários da campanha nacional, iniciada em 23 de março. Para evitar aglomerações, são mais de 150 locais disponíveis até 5 de junho.

As crianças devem ser vacinadas nas unidades de saúde para manter o acompanhamento do calendário e atualizar as vacinas de rotina. Já os demais públicos podem se dirigir a uma unidade de saúde ou às farmácias parceiras do Município.

Metas

Registros do SIPNI (Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações) mostram que foram aplicadas 566.996 doses nos grupos prioritários, 79,30% da meta geral de 715 mil pessoas. As metas de imunização de idosos acima de 60 anos e de trabalhadores de saúde (primeiros com acesso à vacina) foram ultrapassadas rapidamente, em 16 de abril. O quantitativo de doses para ambos, nesta quarta-feira, chegou a 262,5 mil e 99,2 mil, respectivamente, o que corresponde a 136,8% e 133,5% da meta estipulada pelo Ministério da Saúde (90% da estimativa populacional).

Faltando poucos dias para o encerramento da campanha, em 5 de junho, foram vacinadas 27.141 crianças, 3.616 gestantes e 678 puérperas (mulheres que recém deram à luz). A adesão desses públicos precisa ser ampliada. O objetivo da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) é imunizar 81,3 mil crianças de seis meses a menores de seis anos, 12,5 mil gestantes e 2 mil puérperas. Os grupos prioritários da campanha estão mais sujeitos a complicações após a infecção pelo vírus influenza – por isso a importância da proteção da vacina.

Números da vacinação até 27 de maio:

566.996 doses aplicadas (79,30% da meta geral de 715 mil pessoas);

Idosos – 262.570;

Trabalhadores de saúde – 99.271;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis (comorbidades) – 107.256;

Crianças – 27.141;

Gestantes – 3.616;

Puérperas – 678;

Pessoas com deficiência – 1.490;

Forças de segurança e salvamento – 25.361 pessoas;

Trabalhadores do transporte coletivo – 5.853;

Caminhoneiros – 1.586;

Portuários – 486;

Povos indígenas – 614 pessoas;

População privada de liberdade – 4.145 pessoas;

Funcionários do sistema prisional – 1.167;

Adultos de 55 a 59 anos – 21.181;

Professores – 4.579.

Os dados do SIPNI são parciais e sujeitos a revisão.

